Повідомили про загибель чотирьох військових з Рівненщини

Стало відомо про загибель чотирьох військових з Рівненщини — Сергія Карусова з Дубровицької громади, Руслана Рибачка та Cергія Козлюка з Березнівської, Михайла Рубайка з Острозької.
Про це повідомили у Facebook тергромад.
Сергій Карусов
37-річний Сергій Караусов родом з Чигирина, що на Черкащині. Проживав у Дубровицькій громаді. Загинув 19 березня під час виконання бойового завдання на Східному напрямку.
Поховають бійця у Чигирині.
Руслан Рибачок
Руслан Рибачок народився у 1973 році. Проживав у селі Друхів Березнівської громади.
Чоловік загинув 20 березня 2024 року внаслідок ДТП.
Прибуття кортежу у Березне очікують 22 березня 2024 року орієнтовно о 10:20 — 10:40, який проїжджатиме вулицями Андріївська, Корецька у напрямку села Друхів.
Військове поховання Руслана Рибачка відбудеться у цей же день – 22 березня у селі Друхів. Прощання розпочнеться о 13:00 у будинку військового. Поховають чоловіка на місцевому кладовищі.
Про зміни у часі повідомлять додатково.
Сергій Козлюк
Сергій Козлюк народився у 1971 році. Проживав у Кам'янці Березнівської громади.
Старший сержант був стрільцем піхотної роти. Чоловік був на фронті з серпня 2023 року. Загинув 19 березня на донеччині внаслідок російського мінометного обстрілу.
Про час прибуття військового кортежу та поховання повідомлять додатково.
Михайло Рубайко
49-річний Михайло Рубайко проживав у селі Прикордонне Острозької громади. Загинув 19 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Про час та дату поховання повідомлять додатково.
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