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Повідомили про загибель військових з Рівненщини — Сергія Карусова, Руслана Рибачка, Cергія Козлюка та Михайла Рубайка
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Повідомили про загибель військових з Рівненщини — Сергія Карусова, Руслана Рибачка, Cергія Козлюка та Михайла Рубайка

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Повідомили про загибель чотирьох військових з Рівненщини
Повідомили про загибель військових з Рівненщини — Сергія Карусова, Руслана Рибачка, Сергія Козлюка та Михайла Рубайка. Фото з Facebook тергромад

Стало відомо про загибель чотирьох військових з Рівненщини — Сергія Карусова з Дубровицької громади, Руслана Рибачка та Cергія Козлюка з Березнівської, Михайла Рубайка з Острозької.

Про це повідомили у Facebook тергромад.

Сергій Карусов

37-річний Сергій Караусов родом з Чигирина, що на Черкащині. Проживав у Дубровицькій громаді. Загинув 19 березня під час виконання бойового завдання на Східному напрямку.

Поховають бійця у Чигирині.

Руслан Рибачок

Руслан Рибачок народився у 1973 році. Проживав у селі Друхів Березнівської громади.

Чоловік загинув 20 березня 2024 року внаслідок ДТП.

Прибуття кортежу у Березне очікують 22 березня 2024 року орієнтовно о 10:20 — 10:40, який проїжджатиме вулицями Андріївська, Корецька у напрямку села Друхів.

Військове поховання Руслана Рибачка відбудеться у цей же день – 22 березня у селі Друхів. Прощання розпочнеться о 13:00 у будинку військового. Поховають чоловіка на місцевому кладовищі.

Про зміни у часі повідомлять додатково.

Сергій Козлюк

Сергій Козлюк народився у 1971 році. Проживав у Кам'янці Березнівської громади.

Старший сержант був стрільцем піхотної роти. Чоловік був на фронті з серпня 2023 року. Загинув 19 березня на донеччині внаслідок російського мінометного обстрілу.

Про час прибуття військового кортежу та поховання повідомлять додатково.

Михайло Рубайко

49-річний Михайло Рубайко проживав у селі Прикордонне Острозької громади. Загинув 19 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Про час та дату поховання повідомлять додатково.

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