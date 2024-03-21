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"Мене емоційно розривало від того, що громада мене підтримала". На Хмельниччині переселенка відкрила свій фітнес-клуб
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"Мене емоційно розривало від того, що громада мене підтримала". На Хмельниччині переселенка відкрила свій фітнес-клуб

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Фітнес-тренерка Наталія Мороз, колишня жителька Снігурівки Миколаївської області, зараз проживає у Чемерівцях на Хмельниччині. Тут вона у 2022 році відкрила свій фітнес-центр. За два роки тренер зуміла загітувати систематично відвідувати спортзал 130 людей.

Наталія Мороз розповіла Суспільне Хмельницький, що працює фітнес-тренером уже 12 років.

"В травні буде два роки, як я агітую в спортивну діяльність все населення Чемеровеччини. Хочу по-максимуму залучити до спорту. Бо це — панацея від усіх бід, депресії та допомагає стресостійкості", — пояснює Наталія Мороз.

Вона зізнається: думка відкрити тут власний клуб виникла спонтанно, і цю думку одразу підтримали в селищній раді та надали приміщення.

"Були сумніви. Але мене розривало емоційно від того, що громада мене підтримала і дала мені приміщення. Розумієте, це такий був поштовх вперед. Це всесвіт тобі сприяв, що: Наталь, в тебе все вийде, давай, дій", — каже фітнес-тренерка.

За словами Наталії, в Снігурівці на Миколаївщині вона мала наміри відкрити "Школу раннього розвитку". Вже на порозі відкриття в місто прийшли російські військові.

"При в'їзді в Снігурівку я орендувала приміщення. Найперша точка локації російських військ була саме там. І тому, звісно, всі нові меблі, потрачені зусилля — все там залишилось. Але це — не головне вже зараз. Ти розумієш, що головне — ти цілий, живий, ти — здоровий, і все є добре", — зізнається Наталія Мороз.

Спортінвентар у фітнес-клуб в Чемерівцях
За гронтові кошти Наталія Мороз закупила спортивний інвентар у свій фітнес-клуб, березень-2024. Фото: Суспільне Хмельницький

Дівчина на досягнутому не зупиняється — весь час вчиться новому, відвідує семінари, тренінги і для реалізації своїх планів залучає всі можливості. Так, подала свою заявку на участь у проєкті "Еліс" благодійного фонду "Карітас" і виграла 187 тисяч гривень від українських та міжнародних донорів. За ці кошти придбала фітнес-батут, масажні ролики та тренажери.

"Це було для мене новим, глибоким, дієвим і я дякую цій команді, що вони таких, як я, мотивують не складати руки, а рухатись вперед", — додає Наталія Мороз.

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