На Київщині троє чоловіків намагались привласнити 20 тисяч доларів свого знайомого. Для цього вони вигадали історію про начебто борг чоловіка і вимагали віддати кошти шляхом погроз і побиття. Під час передачі грошей вимагачів затримали.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, а також поліція Київщини у Facebook.
37, 50 та 41-річні чоловіки, за попередньою змовою, під приводом нібито існуючого боргу вимагали гроші у жителя Білої Церкви. "Заборгованість" вони оцінили у 20 тисяч доларів.
Спільники прибули на місце роботи потерпілого, де побили його й погрозами змусили написати боргову розписку. Чоловік боявся за своє життя, тому погодився принести вказану суму в зазначений час.
19 березня 2024 року під час передачі грошей трьох вимагачів затримала поліція.
Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189Вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану ККУ. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Двом із фігурантів суд обрав запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Щодо третього учасника клопотання розглядається.
Що відомо про розслідування інших майнових злочинів на Київщині
Експрацівниця столичного банку привласнила понад 200 тисяч гривень з рахунку киянина. Жінка протягом кількох років виводила гроші з картки клієнта.
Хатня робітниця вкрала 25 000 доларів США у своїх роботодавців. Правоохоронці підозрюють жінку у 23 епізодах. За скоєне їй загрожує до восьми років ув'язнення.
Також правоохоронці затримали киянина, який заліз до чужого автомобіля та викрав звідти понад 35 000 доларів США і ноутбуки. За ці гроші чоловік купив собі автівку.
Столичні оперативники затримали двох підозрюваних, яких звинувачують у тому, що вони викрали у пенсіонерки 200 000 гривень. Фігуранти представлялися соціальними працівниками і пропонували оформити пільги.
Ще у Києві викрили групу шахраїв, які виманювали гроші у громадян за схемою "ваш родич у поліції". У причетності до злочину підозрюють трьох киян. Вони телефонували громадянам і повідомляли, що їхні родичі затримані за скоєння злочину — за бійку чи крадіжку.
Шахраї розповсюджують фейкові СМС-повідомлення про надходження посилок від імені українського поштового сервісу. Сповіщення містять фішингові посилання на підконтрольні зловмисникам ресурси. Їхня мета — зібрати платіжні дані громадян аби привласнити заощадження.
У Білоцерківському районі Київщини затримали чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні офісу свого родича.