На Київщині троє чоловіків намагались привласнити 20 тисяч доларів свого знайомого. Для цього вони вигадали історію про начебто борг чоловіка і вимагали віддати кошти шляхом погроз і побиття. Під час передачі грошей вимагачів затримали.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, а також поліція Київщини у Facebook.

37, 50 та 41-річні чоловіки, за попередньою змовою, під приводом нібито існуючого боргу вимагали гроші у жителя Білої Церкви. "Заборгованість" вони оцінили у 20 тисяч доларів.

Спільники прибули на місце роботи потерпілого, де побили його й погрозами змусили написати боргову розписку. Чоловік боявся за своє життя, тому погодився принести вказану суму в зазначений час.

19 березня 2024 року під час передачі грошей трьох вимагачів затримала поліція.

Затримання підозрюваного у вимаганні, Київська область, 19 березня 2024 р. Фото: Київська обласна прокуратура

Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 ККУ. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Двом із фігурантів суд обрав запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Щодо третього учасника клопотання розглядається.

Що відомо про розслідування інших майнових злочинів на Київщині

Експрацівниця столичного банку привласнила понад 200 тисяч гривень з рахунку киянина. Жінка протягом кількох років виводила гроші з картки клієнта.

Хатня робітниця вкрала 25 000 доларів США у своїх роботодавців. Правоохоронці підозрюють жінку у 23 епізодах. За скоєне їй загрожує до восьми років ув'язнення.

Також правоохоронці затримали киянина, який заліз до чужого автомобіля та викрав звідти понад 35 000 доларів США і ноутбуки. За ці гроші чоловік купив собі автівку.

Столичні оперативники затримали двох підозрюваних, яких звинувачують у тому, що вони викрали у пенсіонерки 200 000 гривень. Фігуранти представлялися соціальними працівниками і пропонували оформити пільги.

Ще у Києві викрили групу шахраїв, які виманювали гроші у громадян за схемою "ваш родич у поліції". У причетності до злочину підозрюють трьох киян. Вони телефонували громадянам і повідомляли, що їхні родичі затримані за скоєння злочину — за бійку чи крадіжку.

Шахраї розповсюджують фейкові СМС-повідомлення про надходження посилок від імені українського поштового сервісу. Сповіщення містять фішингові посилання на підконтрольні зловмисникам ресурси. Їхня мета — зібрати платіжні дані громадян аби привласнити заощадження.

У Білоцерківському районі Київщини затримали чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні офісу свого родича.