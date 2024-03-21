НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Вибивали" неіснуючий борг зі знайомого: трьох жителів Київщини затримали за вимагання
ПОЛІЦІЯКРИМІНАЛГРОШІРегіони

"Вибивали" неіснуючий борг зі знайомого: трьох жителів Київщини затримали за вимагання

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Вибивали 20 тис. дол. боргу зі знайомого: на Київщині затримали трьох чоловіків
На Київщині затримали трьох чоловіків, які "вибивали" надуманий борг зі знайомого, 19 березня 2024 р. Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині троє чоловіків намагались привласнити 20 тисяч доларів свого знайомого. Для цього вони вигадали історію про начебто борг чоловіка і вимагали віддати кошти шляхом погроз і побиття. Під час передачі грошей вимагачів затримали.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, а також поліція Київщини у Facebook.

37, 50 та 41-річні чоловіки, за попередньою змовою, під приводом нібито існуючого боргу вимагали гроші у жителя Білої Церкви. "Заборгованість" вони оцінили у 20 тисяч доларів.

Спільники прибули на місце роботи потерпілого, де побили його й погрозами змусили написати боргову розписку. Чоловік боявся за своє життя, тому погодився принести вказану суму в зазначений час.

19 березня 2024 року під час передачі грошей трьох вимагачів затримала поліція.

"Вибивали" неіснуючий борг зі знайомого: трьох жителів Київщини затримали за вимагання
Затримання підозрюваного у вимаганні, Київська область, 19 березня 2024 р. Фото: Київська обласна прокуратура

Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189Вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану ККУ. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Двом із фігурантів суд обрав запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Щодо третього учасника клопотання розглядається.

Що відомо про розслідування інших майнових злочинів на Київщині

Експрацівниця столичного банку привласнила понад 200 тисяч гривень з рахунку киянина. Жінка протягом кількох років виводила гроші з картки клієнта.

Хатня робітниця вкрала 25 000 доларів США у своїх роботодавців. Правоохоронці підозрюють жінку у 23 епізодах. За скоєне їй загрожує до восьми років ув'язнення.

Також правоохоронці затримали киянина, який заліз до чужого автомобіля та викрав звідти понад 35 000 доларів США і ноутбуки. За ці гроші чоловік купив собі автівку.

Столичні оперативники затримали двох підозрюваних, яких звинувачують у тому, що вони викрали у пенсіонерки 200 000 гривень. Фігуранти представлялися соціальними працівниками і пропонували оформити пільги.

Ще у Києві викрили групу шахраїв, які виманювали гроші у громадян за схемою "ваш родич у поліції". У причетності до злочину підозрюють трьох киян. Вони телефонували громадянам і повідомляли, що їхні родичі затримані за скоєння злочину — за бійку чи крадіжку.

Шахраї розповсюджують фейкові СМС-повідомлення про надходження посилок від імені українського поштового сервісу. Сповіщення містять фішингові посилання на підконтрольні зловмисникам ресурси. Їхня мета — зібрати платіжні дані громадян аби привласнити заощадження.

У Білоцерківському районі Київщини затримали чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні офісу свого родича.

Топ дня
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора
Генштаб ЗСУ вечірнє зведення 21 березня: ситуація на фронті на війні в Україні
Генштаб: на фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
робота криміналістів
У Харкові ідентифікували загиблих внаслідок удару РФ по Холодногірському району 20 березня
20-річного закарпатця підозрюють у вбивстві односельця
"Сокирою вбив свого односельця": поліція затримала 20-річного закарпатця
Кримінал, шахрай, Дніпро
Ошукав людей на понад 200 тисяч гривень. У Кривому Розі затримали ймовірного шахрая
Житомирщина, зброя, крадіжка, поліція, 14 березня 2024 року
Крадіжки з об’єктів критичної інфраструктури: на Житомирщині під час обшуків поліцейські виявили наркотики та зброю
На початок