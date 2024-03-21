21 березня студенти та викладачі Поліського національного університету вийшли на пікет до Житомирської обласної військової адміністрації з вимогою звільнити з посади Михайла Винницького — заступника міністра освіти й науки України — та зупинити проведення реорганізації Поліського національного університету шляхом приєднання до Житомирського держуніверситету імені Івана Франка.

"Ні — знищенню освіти", "Шаров — геть з міністерства", "Така реформа — знищення, а не розвиток", — плакати з такими гаслами тримали студенти Поліського національного університету, які вийшли на пікет у Житомирі. Студенти разом з викладачами пройшли від центрального корпусу Поліського університету до майдану Корольова.

Студенти Поліського національного університету вийшли на мітинг . Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Студенти Поліського національного університету вийшли на мітинг . Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Студенти Поліського університету вийшли на протест на майдан Корольова, 21 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Однією з вимог протестувальників було звільнення Михайла Винницького з посади заступника міністра освіти й науки України.

"Саме пан Винницький і Шаров діють в своїх інтересах, а не в інтересах суспільства. Вони роблять таке безчиння без певних вказівок з Міністерством освіти, саме голів освіти, Кабміну. Тому ми проти того, щоб вони таке чинили без нашої згоди", — говорить студентка Поліського університету на ім'я Іванна.

Студентка Поліського університету Іванна, 21 березня 2024 року . Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Студенти Поліського національного університету вийшли на мітинг . Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Станіслав — студент Поліського університету — каже: університет втратить свою позицію у разі приєднання до Житомирського державного університету ім. І. Франка.

"Винницький — це міністр освіти і науки, який вводить реформи про приєднання університетів. Хочемо, щоб замінили його якимось нормальним депутатом, який вводитиме реформи, які будуть сприяти якомусь розвитку освіти і науки, а не знищувати її", — говорить Станіслав.

Студент Поліського університету Станіслав, 21 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

"Вони хочуть приєднати Поліський до іншого державного університету і таким чином знищити його назву та історію. Винницький, здається, пов’язаний з освітою. Він робить всі ці документи, розказує, що можна робити, які документи треба зробити, щоб приєднати Поліський до Житомирського державного університету. Я не знаю, що ще можна про нього сказати, погана він людина", — каже студентка Поліського університету Анастасія.

Студентка Поліського університету Анастасія, 21 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Студенти Поліського університету на майдані Корольова у Житомирі, 21 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

Зі слів ректора Поліського університету Олега Скидана, освітяни та студенти вийшли на пікет, щоб зупинити реформу, ініційовану Міністерством освіти й науки України.

"Останні три тижні з нами ніхто не спілкується. Все, що ми чуємо, це тільки в соціальних мережах погрози та звинувачення зі сторони Винницького персонально. І знову ж ми бачимо, що було вчора — знову нас не кличуть, знову все починає робитися кулуарно. І те, що ми говорили про закінчення вступної кампанії і повернення до даного процесу – озвучується, що це буде влітку. Але вчора міністерство освіти прислало юстовані правила прийому, приймальна комісія закінчується 31 жовтня", — розповів Олег Скидан.

Ректор Поліського національного університету Олег Скидан. Суспільне Житомир/Марія Кравчук

У разі відсутності дій зі сторони МОН студенти Поліського університету збираються на пікет в Київ.

"Ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Якщо нас тут не чують, ми поїдемо зі студентами до Києва", — сказав Олег Скидан.

Суспільне направило інформаційний запит до Міністерства освіти та науки України з проханням прокоментувати вимоги учасників пікету.

Що відомо про об'єднання університетів у Житомирі

Раніше стало відомо, що у 2024 році Міністерство освіти і науки України планує об’єднати заклади вищої освіти для підвищення якості освіти та ефективного використання фінансів.

Ректори трьох університетів у коментарі Суспільному озвучили свою позицію щодо можливого об'єднання їхніх закладів вищої освіти.

У лютому 2024 року ректор Поліського національного університету Олег Скидан розповів Суспільному про те, що процес об’єднання Поліського національного та Житомирського державного університету імені І. Франка розпочали у 2023 році.

28 лютого заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький пояснив Суспільному, чому в Житомирі має бути лише два державні заклади вищої освіти.

З 2 березня на сторінці Facebook Поліського національного університетупочали з'являтися відео та дописи студентів і випускників, що виступають "Проти знищення Поліського національного університету".

3 березня стало відомо, що під час Наглядової ради Поліського національного університету її члени прийняли одноголосне рішення звернутися до Президента України, ВРУ, Кабміну, РНБО, міносвіти, Житомирської ОВА, Житомирської облради, Житомирської міськради з вимогою втрутитися в ситуацію та зупинити процес реорганізації Поліського національного університету шляхом його приєднання до Житомирського державного університету імені Івана Франка.

4 березня у Житомирі студенти Поліського національного університету вийшли на протест проти ліквідації їхнього навчального закладу шляхом приєднання із Житомирським державним університетом імені Івана Франка.

7 березня під час сесії облради студенти Поліського університету вийшли протестувати під облдержадміністрацію проти реорганізації свого вишу. Учасники акції висловили незгоду щодо приєднання їхнього навчального закладу до ЖДУ.

В інтерв'ю Суспільному Житомир заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький повідомив, що в одному з житомирських університетів звільняються викладачі, а також проректорка, яка переходить працювати в Житомирську політехніку. У коментарі Суспільному ректор Поліського національного університету Олег Скидан підтвердив, що мова йде про працівників та проректорку їхнього навчального закладу.

20 березня під час брифінгу в Житомирській ОВА її очільник Віталій Бунечко сказав, посилаючись на рішення Міністерства освіти та науки України, що процес об'єднання Поліського національного університету і Житомирського держуніверситету імені Івана Франка тимчасово призупиняють.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube