Тернополянин заперечував збройну агресію: справу скерували до суду

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо тернополянина, якого обвинувачують у запереченні збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляють на сторінці обласної прокуратури в соцмережі.

За даними слідства, 9 травня 2023 року чоловік під час словесного конфлікту з пасажирами у міському автобусі заперечував збройну агресію, яку росіяни розпочали проти України в 2014 році.

"Він стверджував, що це "просто громадянська війна і перемоги в ній не буде". Того ж дня на зупинці громадського транспорту, перебуваючи у нетверезому стані, чоловік заперечував збройну агресію у розмові з працівниками Управління патрульної поліції в Тернопільській області та військовослужбовцем Національної гвардії", — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування за частиною 1 статті 436-2 КК України завершили. Його здійснювали слідчі УСБУ в Тернопільській області.