НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Тернополянин заперечував збройну агресію: справу скерували до суду
СудКолабораціонізмВІЙНАРегіони

Тернополянин заперечував збройну агресію: справу скерували до суду

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Тернопільська прокуратура
Тернопільська обласна прокуратура. Фото: Суспільне Тернопіль

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо тернополянина, якого обвинувачують у запереченні збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляють на сторінці обласної прокуратури в соцмережі.

За даними слідства, 9 травня 2023 року чоловік під час словесного конфлікту з пасажирами у міському автобусі заперечував збройну агресію, яку росіяни розпочали проти України в 2014 році.

"Він стверджував, що це "просто громадянська війна і перемоги в ній не буде". Того ж дня на зупинці громадського транспорту, перебуваючи у нетверезому стані, чоловік заперечував збройну агресію у розмові з працівниками Управління патрульної поліції в Тернопільській області та військовослужбовцем Національної гвардії", — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування за частиною 1 статті 436-2 КК України завершили. Його здійснювали слідчі УСБУ в Тернопільській області.

Топ дня
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора
Генштаб ЗСУ вечірнє зведення 21 березня: ситуація на фронті на війні в Україні
Генштаб: на фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Молот в суді США
У США стратили чоловіка за вбивство колишньої дівчини у 1993 році
суд Стадники
Батько загиблого захисника судиться за пам'ятник на Пантеоні Героїв
Підозрюваний Алім Ібрагімлі
Кропивничанину, якого підозрюють у продажі посвідчень волонтера, не обрали запобіжний захід. Чому
Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці, начальник
Начальник Держпраці у Житомирі, якого підозрюють у хабарництві, звільнився з посади: що відомо
На початок