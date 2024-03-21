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Три рекорди області – паверліфтер Артем Бокляк здобув "золото" на чемпіонаті Сумської області
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Три рекорди області – паверліфтер Артем Бокляк здобув "золото" на чемпіонаті Сумської області

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14-річний паверліфтер Артем Бокляк на чемпіонаті Сумської області здобув "золото". У ваговій категорії до 66 кг Артем присів з вагою 200, 5 кг.

Павло Могильніков – тренер з паверліфтингу. У 2002 році отримав звання Заслуженого тренера України. 16 березня на чемпіонаті Сумської області з пауерліфтингу 12 з 14 вихованців Павла вибороли медалі турніру. Дев’ятеро піднялись на найвищу сходинку п’єдесталу пошани, двоє вибороли "срібні" медалі, один – "бронзову".

Три рекорди області – паверліфтер Артем Бокляк здобув "золото" на чемпіонаті Сумської області
Спортзала, в якій тренуються вихованці Павла Могильнікова. Суспільне Суми

Серед тих, хто здобув "золото", був і 14-річний Артем Бокляк. Суботній виступ Артема, розповів тренер, був унікальним для Сумської області – у ваговій категорії до 66 кг Артем присів з вагою 200, 5 кг (що більше, ніж рекорд України). Відтак він встановив у свої 14 років три рекорди області – серед юнаків, юніорів та чоловіків.

Три рекорди області – паверліфтер Артем Бокляк здобув "золото" на чемпіонаті Сумської області
Паверліфтер Артем Бокляк з батьком та тренером. Суспільне Суми

Крім того, Артем у тязі підняв 200, 5 кг і у жимі витиснув ще 107, 5 кг і у сумі показав 508, 5 кг.

За словами Павла Могильнікова такий результат він би порівняв зі стронгменом Василем Вірастюком у його молоді роки. По силі, по емоціях та за результатом.

Три рекорди області – паверліфтер Артем Бокляк здобув "золото" на чемпіонаті Сумської області
Тренер Павло Могильніков. Суспільне Суми

Катерина Рябоконь тренується в одній залі з Артемом. Про його суботній виступ Катерина Сказала: "Весь зал вболівав за Артема. Всі хвилювалися, всі підтримували. Всі за нього вболівали, щоб він встав, щоб він зробив що він хотів. Він дисциплінований і він чітко йде до своєї мети".

Сам Артем вже займається для нових досягненнях. Вважає, що його старт попереду, але загадувати не береться: "Я в Україні буду намагатися виконати норматив майстра спорту України. Чи вдасться сказати зараз не можна. Вже як вийде".

Результат у 508, 5 кг у ваговій категорії до 66 кг, який 16 березня у сумі підняв Артем, на 12 кг менший за норматив майстра спорту України. Зараз Артем зі своїм тренером працюють над тим, щоб "взяти" цю вагу.

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