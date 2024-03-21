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Миколаївська міська рада та міжнародна організація IsraAID оголосили про запуск кампанії "ХодиДоВоди"
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Миколаївська міська рада та міжнародна організація IsraAID оголосили про запуск кампанії "ХодиДоВоди"

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Люди набирають питну воду на точках видачі IsraAid
Люди набирають питну воду на точках видачі IsraAid. Фото: Миколаївська міська рада

21 березня на зустрічі представників IsraAID, Миколаївської міської ради та комунального підприємства "ДЄЗ "Пілот" обговорили плани розвитку кампанії та узгодили заходи щодо інтерактивної карти "ХодиДоВоди".

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Карта була створена у вересні 2023 року та передана місту у грудні 2023 року, наразі має 250 точок видачі безплатної води в Миколаєві, і до неї додано 25 нових станцій.

У повідомленні зазначається, що мета кампанії — залучити більше користувачів до використання цього інструменту, який надає інформацію про графік роботи, тип станції та її статус, допомагаючи містянам ефективно управляти часом та ресурсами.

Миколаївська міська рада та міжнародна організація IsraAID оголосили про запуск інформаційної кампанії "ХодиДоВоди"
Заступник міського голови Миколаєва Сергій Корєнєв та Керівник роботи IsraAID в південному регіоні Ілля Надененко. Фото: Миколаївська міська рада

Під час зустрічі заступник міського голови Сергій Корєнєв підкреслив важливість актуальності даних на карті.

"Міська рада вже використовує карту "ХодиДоВоди" як помічний інструмент в оперативному управлінні мережею точок видачі води в місті".

"І для операторів, і для користувачів важливим є постійно підтримувати дані актуальними", — каже Корєнєв.

Керівник роботи IsraAID в південному регіоні Ілля Надененко розповів про можливе розширення масштабів проєкту на область.

"IsraAID в своїй роботі по всьому світу прагне сталого позитивного впливу. Тому ми залишаємося поруч із містом на шляху запуску та популяризації "ХодиДоВоди" та розглядаємо можливість розширення масштабів інструменту на Миколаївську область", — розповідає Надененко.

Миколаївська міська рада та міжнародна організація IsraAID оголосили про запуск інформаційної кампанії "ХодиДоВоди"
Людина на засіданні користується інтерактивною картою "ХодиДоВоди". Фото: Миколаївська міська рада

Згідно повідомленню, IsraAID встановлює системи зворотного осмосу та обладнання свердловин у різних районах Миколаєва та Миколаївської області, що дозволяє виділяти понад 10 000 000 літрів безплатної питної води щомісяця.

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