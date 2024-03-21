Сьогодні, 21 березня, відзначають Міжнародний день поезії. Суспільне поспілкувалося з 11-річним Олександром Демчуком із Вінниці. Школяр став одним із 50 фіналістів конкурсу “Поезія заради миру” від Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Цьогоріч на розгляд надійшло майже 4 тисячі творів від дітей та молоді з України та з-за кордону.

"Мені розповіла про конкурс Наталя Дмитрівна — мій класний керівник. Подумав, чому б також не взяти участь, — розповів Олександр. — Думав, що я пройду у конкурс, але я не думав, що аж у фінал".

11-річний Олександр Демчук з батьками. Суспільне Вінниця

Вірші 5-класник почав писати торік під час блекаутів. Каже, що описував події, які відбуваються в країні.

"Рік тому, коли відключали світло і не було інтернету, мені спало на думку написати вірш. Мені просто не було чим зайнятися. Я вирішив написати віршик маленький, — каже Олександр.

11-річний Олександр Демчук із Вінниці пише вірші. Суспільне Вінниця

Якщо необхідна допомога чи виникають труднощі, хлопчик звертається до батьків.

"Бувають такі випадки, коли не йде рима, якесь слово. “Мамо, будь ласка, давай разом підберемо". Іноді бувають віршики з русизмами, тому ми трішки замінюємо ці слова. А так загалом все самостійно робить", — розповідає мама Ольга Демчук.

"Згадалися перші дні війни, як це все було, як це трапилося. Не дуже гарні спогади, але він молодець. Дивишся на нього, як на дитину, але вже дорослий", — додає батько Микола Демчук.