Російські окупанти продовжують демонтували залишки Маріупольського драмтеатру та обіцяють відкрити його наступного року.

Про це повідомила Маріупольська міська рада і опублікувала кадри з місця проведення робіт.

"Російські будівельники продовжують демонтувати будівлю. Вони виконують монтаж та кладуть цеглу, розробляють ґрунт екскаватором", — розповіли у міськраді.

За даними МВА, окупанти обіцяють закінчити роботи та відкрити театр наступного року.

"Таким чином, вони хочуть змусити маріупольців забути про злочини росіян".

"Маріупольці пам’ятають, як 16 березня 2022 року росіяни скинули дві авіабомби на театр, перед котрим великими літерами був напис "ДЕТИ". В цей час у будівлі ховалися сотні маріупольських родин із дітьми. Багато так і не змогли врятуватися", — нагадали у міськраді.

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Росіяни 16 березня знищили маріупольський драмтеатр, де ховалися сотні людей і де помітними з неба літерами було написано "ДІТИ".

Тоді, за даними Донецької обласної прокуратури там перебували більше тисячі людей, 600 загинули, 400 були поранені. Проте точну кількість загиблих наразі встановити неможливо, бо місто окуповане.

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