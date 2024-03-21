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Понад 600 звернень щодо порушень прав людини надійшло від жителів Чернігівщини з початку 2024 року
ПРАВА ЛЮДИНИРегіони

Понад 600 звернень щодо порушень прав людини надійшло від жителів Чернігівщини з початку 2024 року

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Порушення прав людини
Людина, чиї права порушені. Getty Images

З початку 2024 року від жителів Чернігівської області до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло 627 звернень. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Чернігівській області Лариса Шумна під час робочої зустрічі з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем у Чернігові.

За її словами, за увесь 2023 рік таких звернень було 1 253.

"Переважно звернення громадян стосуються розшуку безвісти зниклих, членів родин військовослужбовців, порушення прав дітей та консультування внутрішньо переміщених осіб", — зазначила Шумна.
Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Чернігівській області Лариса Шумна
Лариса Шумна. Суспільне Чернігів

Також, з її слів, команда представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Чернігівській області за 2023 рік здійснила 68 моніторингових візитів, з початку 2024 року — 25.

"Проводимо моніторингові візити до місць несвободи громадян. На Чернігівщині налічується до 300 таких місць несвободи різного відомчого підпорядкування: це не лише в'язниці, а й соціальної, освітньої, сфери охорони здоров'я. Також проводимо і безвиїзні моніторингові візити. Це, перш за все, моніторинги сайтів установ, організацій, закладів на предмет додержання інформаційних прав громадян".

Як повідомив на цій же зустрічі Дмитро Лубінець, під час таких моніторингових візитів на території Чернігівської області зафіксували порушення прав людини у системі Міністерства юстиції, а саме: департаменту виконання покарань.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Дмитро Лубінець. ФОТО: Суспільне Чернігів

Зокрема, йдеться про ситуацію, коли у приміщенні СІЗО, площею 15 квадратних метрів, одночасно перебували восьмеро людей.

"Ми писали акти реагування, сподіваємось, що ситуація поліпшиться. Ми розуміємо, що там основне застереження, на якому ми не наполягаємо, це незабезпечення бомбосховищем. Це, в принципі, неможливо станом на зараз. Але жорстке поводження — коли фактично на людину припадає менше двох квадратних метрів — вже підпадає під трактування, як можливо, катування", — пояснив Дмитро Лубінець.

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