"Саме тут була визначена доля України": минає два роки звільнення Мощуна

Сьогодні, 21 березня, минає два роки звільнення від російських військ села Мощун Бучанського району на Київщині. З цієї нагоди на території майбутнього меморіалу "Янголи перемоги" відбулася пам'ятна церемонія вшанування захисників, які загинули у боях за Мощун. Участь у заході взяли, зокрема, президент Володимир Зеленський, військове керівництво, урядовці.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Військові почесної варти встановили кошик квітів до пам'ятного знаку "Янголи перемоги".

Військові почесної варти несуть квіти до пам'ятного знаку "Янголи перемоги", Мощун, Київська обл., 21 березня 2024 рік. Фото: Офіс президента

"Сьогодні ми згадуємо битву, яка відбулася вже два роки тому, але яку ніколи не можна забувати. Той час багато в чому визначив долю Української держави. Саме тут, у боях за Мощун, і неподалік, у боях за Гостомель, за Ірпінь, за інші міста й села Київщини, була визначена доля України та української столиці. Тоді вдалося не просто не пустити російську армію в Київ. Тоді всім у світі стало очевидно, якими є українці та що таке путінська Росія", – наголосив Зеленський.

Президент Зеленський під час пам'ятних заходів до другої річниці звільнення Мощуна від військ РФ. Киїська обл., 21 березня 2024 року. Cуспільне/Анна Железняк

Під час хвилини мовчання прозвучали імена 118 військових, які загинули в боях за село Мощун, відбиваючи вторгнення російських окупантів.

У заходах на території майбутнього меморіалу "Янголи перемоги" також були присутні рідні, близькі й побратими полеглих захисників України.

Лариса — мати полеглого командира роти 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців Бадрі Лолашвілі. с. Мощун, Київська обл., 21 березня 2024 року. Cуспільне/Анна Железняк

Лариса — мати полеглого командира роти 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Бадрі Лолашвілі. 4 травня 2022 року у лісі біля Мощуна в одному з окопів знайшли його тіло. Саме родина загиблого офіцера виступила з ініціативою облаштувати в лісі, де відбувалися бої за Мощун, меморіалу.

Жінка розповіла, що Бадрі захищав Україну від військ РФ з 2014 року. Із початку повномасштабного вторгнення знову пішов добровольцем воювати, не чекаючи повістки.

"Ми, коли дізналися, що він загинув, не вірили, бо тіла не було. Шукали по військових госпіталях, по лікарнях, по полону. Навіть сюди (в ліс — ред.) приходили, не могли найти. Але коли знайшли, зрозуміли, що це дуже важко і іншим важко це сприймається, треба допомагати один одному. Ми ж уже знали, де це місце, а багато не знали, запитували де. До нас 33 особи за пів року звернулися. Ми вирішили всіх зібрати і привезти сюди. Це для нас святе місце", — розповідає Лариса.

Пам'ятна дошка на місці загибелі командира роти 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців Бадрі Лолашвілі. с. Мощун, Київська обл., 21 березня 2024 рік. Cуспільне/Анна Железняк

Алла Зінов'єва прийшла вшанувати пам'ять свого сина — 22-річного офіцера 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Хлопець загинув 13 березня 2022 року під час битви, коли сили військ РФ в рази переважали українські сили.

Місця загибелі бійців 72 ОМБР ім. Чорних Запорожців, с. Мощун, Київська обл., 21 березня 2024 року. Cуспільне/Анна Железняк

"Мужній, чесний, справедливий. Ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо. З першого дня повномасштабного вторгнення мій син став на захист нашої держави. Вони з побратимами пережили найстрашніше, що взагалі існує в світі. Їх (військових РФ — ред.) було набагато більше, ніж наших хлопців. Їм було дуже тяжко, то були страшні дні", — каже жінка.

Президент Зеленський також вручив державні нагороди військовослужбовцям ЗСУ, Держприкордонслужби, Нацгвардії, СБУ.

Зокрема, відзнаку "Хрест бойових заслуг" отримав учасник оборони Києва, підполковник ДПСУ Микола Дем'янюк, який організував оборону на найбільш небезпечному й важкому напрямку просування росіян в районі Мощуна. Він також відзначився під час боїв на Харківщині.

Крім того, президент вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, медаль "За військову службу Україні".

Меморіал "Янголи перемоги" створюється на території лісу неподалік Мощуна, де відбувалися одні з найзапекліших боїв з оборони Києва від російських окупантів у березні 2022 року.

Що відомо про окупацію та відновлення села Мощун на Київщині

11 березня 2022 року росіяни штурмували з усіх боків село Мощун — стратегічний об'єкт, який відкривав шлях на Київ. Воно стало місцем боїв за столицю. Тут зруйновано майже 70% домогосподарств. За інформацією Київської ОВА, внаслідок російської військової агресії у Мощуні жоден будинок не вцілів.

У червні 2022 року в Мощуні встановили перший модульний будинок у приватному секторі, що був зруйнований внаслідок війни. Тимчасове житло оснащене меблями та побутовою технікою, підведені комунікації.

У січні на початку 2023 року у село провели світло, якого не було від березня 2022 року. Деяким родинам встановили модульні будинки, які надали благодійні фонди та релігійні організації. До вторгнення у селі проживало 900 людей, станом на березень 2023 року — близько 600.

У селі Мощун з'явився мурал-оберіг. На ньому зображені лелеки, які символізують продовження життя та відроджену Київщину.