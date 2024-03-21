На Черкащині протягом лютого зафіксували 410 випадків вітряної віспи, з яких 390 це діти, серед дорослих зареєстрували 20 випадків.

Як захиститись від хвороби, розповів Суспільному головний державний санітарний лікар Черкаської області Володимир Папач.

"Вітряна віспа – це гостре вірусне захворювання з групи герпесвірусних інфекцій, що переважно вражає дітей, але можливі випадки ураження дорослих. Після клінічного одужання вірус тривалий час знаходиться у нервових клітинах у вигляді неактивної інфекції".

У Черкаській області протягом лютого 2024 року зафіксували 410 випадків вітряної віспи, з яких 390 – це діти. Серед дорослих зареєстрували 20 випадків, зокрема два – серед працівників дитячих навчальних закладів.

"Найбільше занепокоєння викликає реєстрація випадків у закритих колективах, де захворюваність має характер спалахів. Так, випадки вітрянки зареєстровані у 22 дошкільних навчальних закладах, в 59 загальноосвітніх закладах, у трьох вищих навчальних закладах та в одному інтернаті".

Профілактика вітряної віспи

За словами лікаря, боротьба з вітряною віспою може бути успішною лише завдяки вакцинації. Існує три види вакцин, що містять вірус вітряної віспи:

моновакцини проти вітряної віспи;

комбіновані вакцини проти кору, епідемічного паротиту, краснухи та вітряної віспи;

вакцини для профілактики оперізувального герпесу.

"Вакцини проти вітряної віспи можна вводити здоровим особам із дев'ятимісячного віку, але оптимальним є вік 12-24 місяці. Курс вакцинації складається з двох доз. Інтервал між дозами до 13 років складає три місяці, після 13 років – один місяць".

В Україні вакцинація від вітряної віспи не належить до обов’язкових щеплень, а є рекомендованою для дітей, які досягли 12-місячного віку і не хворіли на вітряну віспу.

За словами Володимира Папача, усі вакцини проти вітряної віспи вводяться підшкірно. Також вакцину проти вітряної віспи можна одночасно вводити з іншими вакцинами у різні ділянки тіла та різними шприцами. Це не впливає на її безпечність та ефективність. Якщо ці вакцини не вводяться в один день, то інтервал між ними має становити не менше 28 днів.

Вакцинація проти вітряної віспи у 70-90% випадків запобігає інфікуванню, а в 90-100% – розвитку тяжкого захворювання та летальних випадків, пояснив лікар.

"Протипоказаннями для щеплень є підвищення температури тіла вище 38 градусів, тяжка імуносупресія, вагітність, системна гіперчутливість до компонентів вакцини".

Також за словами Володимира Папача, для профілактики захворювання застосовують активну і пасивну імунопрофілактику.

"Для пасивної постконтактної профілактики використовують специфічний імуноглобулін у перші 96 годин після контакту із хворим. Спалахи в дитячих колективах можуть тривати до шести місяців. Вакцинація може контролювати ці спалахи".

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