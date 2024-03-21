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Погрожували і вимагали гроші з переселенців: на Львівщині СБУ затримала групу рекетирів
КРИМІНАЛРегіони

Погрожували і вимагали гроші з переселенців: на Львівщині СБУ затримала групу рекетирів

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Затримання, поліція, прокуратура, рекет
Правоохоронці затримали підозрюваних у вимаганні грошей. Facebook/Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

СБУ затримала спільників, які, за даними слідства, вимагали гроші у місцевих мешканців та переселенців. Підозрюваними виявились мешканці Стрия.

Як повідомили на Facebook-сторінці СБ України у Львівській області, спершу рекетири переслідували й обкладали "даниною" місцевих жителів. А коли дізнались, що юнаки-сироти, які переїхали на Львівщину через бойові дії, отримують від держави грошову допомогу, почали вимагати гроші в них. Це нібито мало гарантувати переселенцям "спокійне життя" в містечку.

"Задокументовано, що у разі незгоди платити зловмисники погрожували застосувати фізичне насилля. Щомісячна плата за таку "безпеку" в середньому становила кілька десятків тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, в студента-сироти з іншої області вимагали неіснуючий борг як компенсацію за нібито побиття одного з них.

"Вони посадили хлопця у автівку і в нецензурній формі висловлювали погрози щодо застосування насильства. Підозрювані чинили психологічний тиск: обіцяли застосувати зброю, вивезти у невідомому напрямку та відібрати все майно. Крім цього, застосовували до нього фізичне насильство – били лежачого по голові та тілу", — повідомляють на Facebook-сторінці Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Підозрювані змусили юнака зняти із банківського рахунку 10 тисяч гривень, а згодом кілька разів поверталися, щоб отримати черговий "транш". Спершу отримали 1800 гривень, потім — 1500, пізніше — 3500 гривень, а згодом наказали здійснювати щомісячну оплату у розмірі 20 000 гривень.

На Львівщині затримали групу рекетирів
Затримання підозрюваних. Facebook/Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

У результаті спецоперації працівники СБУ затримали лідера та двох учасників групи під час одержання чергового "платежу". За даними спеціалізованої прокуратури, ними є мешканці Стрия віком 23, 24 та 33 роки. Як виявилось, підозрювані вже є фігурантами й інших кримінальних проваджень, за тими справами триває слідство.

Спільникам повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 Кримінального кодексу України (Вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Учасникам групи загрожує до 12 років тюрми. Наразі вони перебувають під вартою.

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