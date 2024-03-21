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У Львові у "Шевченківському гаю" відновлюють столітню садибу із Закарпаття
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У Львові у "Шевченківському гаю" відновлюють столітню садибу із Закарпаття

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Садиба із с.Брід у "Шевченківський гай". Львів
Реставрація садиби ХХ ст. із села Брід у "Шевченківському гаю". Фото: Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького/Facebook

У львівському Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай) триває реставрація садиби зі села Брід, що на Закарпатті. Майстри почергово замінюють дахове покриття на хаті, стайні, коморі та пчолинку.

Про це повідомили на сторінці Музею у Facebook.

"Ця селянська садиба з Іршавського району колись належала Ленделу І.В. і є прикладом типового житла цього району Закарпатської області початку XX ст. Цінним є те, що крім хати у садибі повністю збереглися малі архітектурні форми, збудовані у 1925-1930 рр: хлів, оборіг, стодола, комора, пчолинок", — зазначають у Музеї.

Садиба із с. Брід у "Шевченківському гаю"
Садиба ХХ ст. із села Брід у "Шевченківському гаю". Фото: Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького/Facebook

Музей придбав садибу у 1978 році, відтоді вона доповнює етнозону "Рівнинне Закарпаття". Реставраційні роботи розпочалися восени минулого року. Вже скоро відновлені будівлі стануть доступні для відвідувачів.

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