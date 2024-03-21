У Житомирі місцеві жителі зафіксували чергове потрапляння неочищених каналізаційних стоків із характерним запахом у річку Тетерів — екоінспектори взяли проби води для дослідження. У водоканалі кажуть: стався технічний збій у роботі каналізаційної станції.

Про черговий факт забруднення річки Тетерів неочищеними зливовими стоками у мікрорайоні Корбутівка та взяття проб води для лабораторного дослідження поінформувала пресслужба Державної екологічної інспекції Поліського округу у Telegram.

Зокрема, йдеться, що про потрапляння зливових вод у річку повідомив місцевий житель.

"Реагуючи на звернення громадянина на телефон "гарячої лінії" Інспекції державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища здійснили виїзд до провулку Корбутівського у Житомирі, де під час обстеження місцевості встановили, що з колектора зливових вод витікає сіра рідина з відчутним фекальним запахом, яка в подальшому потрапляє у річку Тетерів", — сказано в інформації.

Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю відібрали проби води у місці скиду та вище і нижче за течією річки і наразі проводять дослідження показників складу і властивостей води.

Також у повідомленні йдеться, що зафіксоване ймовірне забруднення річки може бути пов’язано з ремонтними роботами, які тривають на каналізаційному колекторі. У разі офіційного підтвердження факту забруднення інспектори вживатимуть заходів реагування у межах повноважень.

У коментарі Суспільному головний інженер КП "Житомирводоканал" Сергій Єрьомін підтвердив, що у Житомирі за адресою: провулок Третій Корбутівський станом на 21 березня тривають ремонтні роботи на одній із ділянок трубопроводу, через який зливові стоки транспортуються на міську каналізаційну станцію.

"Вийшла з ладу велика помпа, яка перекачувала всі стоки з даного мікрорайону на КНС. Зараз ми її ремонтуємо. І тимчасово використовуємо менш потужні помпи — для перекачування стоків. У період, коли ми замінювали велику помпу, частина нечистот потрапила у річку Тетерів. Наразі ситуація поки складна. Роботи тривають другий тиждень. Думаю, день-два, і ми їх завершимо. І каналізаційний колектор запрацює у штатному режимі", — розповів Сергій Єрьомін.

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