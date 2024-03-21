На Чернігівщині не зафіксували публічних затримань працівниками ТЦК та СП

У Чернігівській області немає публічних затримань та публічних порушень прав людини працівниками ТЦК та СП. Такі порушення фіксують в інших областях України, зокрема у Львівській та Одеській.

Про це повідомив 21 березня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час робочого візиту до Чернігова.

"Станом на зараз (21 березня, — ред.) на території Чернігівської області немає публічних затримань, публічних порушень прав людини, такі які відбуваються у нас на території Львівської, Одеської областей, там де силоміць представники ТЦК забирають людей. Ми не побачили жодного побиття, не затягують силоміць в якийсь автомобіль, ніхто не вискакує з приміщень, ніхто не помирає в приміщеннях. Це я вам говорю реальні випадки", — сказав Лубінець.

Дмитро Лубінець. ФОТО: Суспільне Чернігів

Зі слів Дмитра Лубінця, на територіях інших областей фіксують побиття людей працівниками ТЦК та СП.

"Після цього завжди приїжджає моя моніторингова перевірка, завджди відкривається дисциплінарне, кримінальне провадження. Останній випадок був у неділю. Відомого волонтера затримали силоміць вночі, потім вночі нібито провели ВЛК. До того ж встановили, що фізично на місці не було ні керівниці ВЛК, ні секретаря. За 15 хвилин провели ВЛК та визнали військово придатним. По цьому питанню в офісі Президента була термінова нарада. Нам треба впроваджувати мобілізаційні процеси, але не порушуючи законодавство. Як показує практика на території Чернігівської області, ви можете це робити, за що окремо я вам дякую".

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