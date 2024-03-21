НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зарізав під час сварки: на Чернігівщині затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві своєї співмешканки
ВБИВСТВОКРИМІНАЛПОЛІЦІЯРегіони

Зарізав під час сварки: на Чернігівщині затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві своєї співмешканки

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
вбивство, кримінал, зарізав співмешканку
Затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві своєї співмешканки. ФОТО: Поліція Чернігівської області

На Корюківщині затримали місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві своєї співмешканки. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своєму офіційному сайті.

Так, до поліції 20 березня звернулася жителька одного з сіл Корюківського району та повідомила, що виявила мертвою свою сестру.

На місці поліцейські з'ясували, що між померлою жінкою та її 39-річним співмешканцем виник конфлікт, в ході якого чоловік завдав жінці смертельне ножове поранення.

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину та інші речові докази.

Поліцейські затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчий поліції відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За такі діяння законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора
Генштаб ЗСУ вечірнє зведення 21 березня: ситуація на фронті на війні в Україні
Генштаб: на фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Молот в суді США
У США стратили чоловіка за вбивство колишньої дівчини у 1993 році
20-річного закарпатця підозрюють у вбивстві односельця
"Сокирою вбив свого односельця": поліція затримала 20-річного закарпатця
Німецька поліція
У Німеччині знайшли тіло матері вбитої громадянки України
х-левел, нічний клуб
Вбивство біля клубу X-LEVEL в Черкасах: правоохоронці знайшли підозрюваного
На початок