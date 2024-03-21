На Корюківщині затримали місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві своєї співмешканки. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своєму офіційному сайті.

Так, до поліції 20 березня звернулася жителька одного з сіл Корюківського району та повідомила, що виявила мертвою свою сестру.

На місці поліцейські з'ясували, що між померлою жінкою та її 39-річним співмешканцем виник конфлікт, в ході якого чоловік завдав жінці смертельне ножове поранення.

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину та інші речові докази.

Поліцейські затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчий поліції відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За такі діяння законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

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