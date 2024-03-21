Кількість звернень до Чернівецької обласної психіатричної лікарні щороку зростає – в останні три роки фіксують орієнтовно по тисячі нових. Відділення переповнені.

Чи можуть збільшити кількість місць, на які потреби спрямовують фінансування та як коментують перевірку офісу омбудсмена – розповіла Суспільне Чернівці заступниця керівника лікарні Світлана Сустроєва.

Як зросла кількість пацієнтів

"Психіатрична лікарня – єдиний спеціалізований заклад, який надає психіатричну та психологічну допомогу стаціонарно. Вона розрахована на 360 пацієнтів, водночас наразі у лікарні перебуває майже 500.

Ми аналізували звернення за психіатричною допомогою у 2021-2023 роках – щороку ця кількість зростає на тисячу випадків. Від початку повномасштабної війни зріс відсоток та поширеність психічних розладів. Зокрема, орієнтовно 1,5% звернень надходить від вимушених переселенців. Люди виїхали з-під бомбардувань, сиділи у підвалах – вони потребують спеціалізованої психіатричної допомоги та консультацій".

Про перевірку офісу омбудсмена

"В офісу омбудсмена були зауваження до одного відділення – психіатричного. Жодних офіційних документів щодо цього ми ще не отримали. Те, що побачили працівники офісу, було генеральним прибиранням. Завідувачка відділення розповіла нам, що для цього вони перемістили ліжка з одного місця на інше. Так і в їдальню пересунули, щоб прибрати.

Працівники офісу наголосили, що жодної скарги від пацієнтів на ставлення лікарів не отримали".

Про кількість місць у відділеннях

Ще у 90-х роках у лікарні було 900 ліжок, у 2019 році – 520 ліжок. Внаслідок реформ з фінансування медзакладів та демографічних змін потужність лікарні оптимізували до 360 ліжок. Це були реальні потреби до повномасштабної війни, яких вистачало, щоб надавати психіатричну допомогу населенню.

"Ми не можемо планувати кількість наших пацієнтів. Якщо вони поступають планово, то ми це знаємо, але наразі пацієнтів привозять на "швидкій" або направляють з інших лікарень у гострій стадії. Вже коли психіатр бачить, що амбулаторне лікування не допомагає. Такий пацієнт може нашкодити собі та оточенню – немає більше лікарень, куди його везти".

Зараз ми можемо розмістити в стаціонарі щонайбільше 550 пацієнтів, якщо залучити ще один корпус. Маємо в резерві сто ліжок.

В якому стані корпуси

Це будівля 1900-х років, яку потрібно реставрувати. Але проєкт на це потрібно замовляти у Львові. Це дорогий проєкт – замовити його втричі дорожче за звичайний кошторис. Раніше ми обговорювали з обласною адміністрацією проведення капремонту або будівництва, наразі немає для цього немає грошей.

Фахівців не вистачає

"Зараз у лікарні є понад 500 посад. Йдеться про медиків, господарський та допоміжний персонал. Ми оптимізувалися під штатний розпис й не вводили додаткових посад – працюємо з навантаженням, яке маємо. Якщо розширювати штат, то не зможемо платити зарплату.

За потреби, ми можемо додавати персонал, але фахівців немає. Не вистачає психіатрів та медичних сестер.

Про фінансування

Психіатрична лікарня отримує гроші за контрактом з Національною службою здоров'я – в середньому це понад 13 тисяч гривень за кожного пролікованого пацієнта. 85% з цих грошей заклад спрямовує на зарплати, решту – на купівлю медикаментів, харчування пацієнтів та купівлю інвентарю чи обладнання.

"Якщо на якісь потреби грошей не вистачає, звертаємося до департаменту охорони здоров'я – тоді можемо отримати додаткове фінансування з обласного бюджету. Торік отримали гроші на кондиціонери та компенсацію понад мільйона гривень земельного податку. Крім цього, отримуємо гуманітарну допомогу від благодійників".

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