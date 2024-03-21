Херсонського залізничника судитимуть за пособництво РФ

За пособництво державі-агресору судитимуть колишнього електромеханіка підрозділу залізниці у Херсоні. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.

Про це в Telegram повідомляє прокуратура Херсонської області.

Слідчі встановили, що під час тимчасової окупації Херсона підозрюваний активно співпрацював з російськими окупантами, став "начальником" Дистанції сигналізації та зв’язку захопленої залізниці, займався підбором працівників, проводив інвентаризацію майна, йдеться в повідомленні.

Він організував проведення ремонтних робіт на пошкоджених ділянках оптично-волоконних ліній та засобів зв’язку — допомагав російським окупантам запустити залізничне сполучення між Кримом та Херсоном, повідомили в прокуратурі.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі УСБ України в Херсонській області. Підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення.

Раніше в прокуратурі повідомили, що правоохоронці заочно повідомили про підозру у пособництві державі-агресору та колабораційній діяльності 57-річній жительці Херсона, яка співпрацювала з російськими окупантами.

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