Кожен рік аґрус хворіє на борошнисту росу, розповів Суспільному агроном з міста Мала Виска Кіровоградської області Олег Крило. Починати обробляти кущі потрібно у період, коли з'являється перше листя. Розчин не обов'язково треба купувати в спеціалізованих магазинах.

Якщо аґрус не почати обробляти, на початку літа на ньому з'являться сіро-білі грибкові плями, які з часом стають коричневими. Щоб цьому запобігти, кущі обробляють пестицидами. Проте агроном не радить цього робити.

"Пестициди – дуже агресивне середовище, такі препарати можуть бути на рослинах до 60 днів. Особливо про це потрібно пам'ятати тим, у кого є діти й ви плануєте годувати дітей цими ягодами".

Агроном радить приготувати розчин з доступних речовин — кальцинованої соди, або звичайної, харчової. У такому лужному середовищі грибки, які є причиною борошняної роси, перестають розвиватись.

Другий раз обробити кущі потрібно через 15-17 днів, третій — після цвітіння. Щоб приготувати розчин, потрібно взяти 40 грамів соди та розвезти 10 літрами теплої води.

"Трьох раз буде досить. Розчин соди — дієвий та не агресивний препарат. Якщо ви все-таки користуєтесь пестицидами, суворо дотримуйтесь усіх правил, зазначених на упаковці, " – радить Олег Крило.