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У Вінниці відбудеться концерт-реконструкція, лекція та експонування рідкісної платівки Щедрика, якому понад 100 років
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У Вінниці відбудеться концерт-реконструкція, лекція та експонування рідкісної платівки Щедрика, якому понад 100 років

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Фото платівка із нью-йоркським записом "Щедрика"
Рідкісна платівка із нью-йоркським записом "Щедрика" 1922 року. Фото: Tina Peresunko

У неділю, 24 березня, у театрі ім. Садовського відбудеться концерт-реконструкція "Прилетіла ластівочка". Під час заходу дослідниця і засновниця Інституту Леонтовича Тіна Пересунько проведе авторську лекцію "Щедрик проти "русского міра", ексклюзивом якої стане експонування рідкісної платівки із нью-йоркським записом "Щедрика" 1922 року.

В етері Українського Радіо Вінниця Тіна Пересунько розповіла, що презентує вінничанам все найцікавіше, що відкрила під час багаторічної роботи з українськими, європейськими й американськими архівами.

Рідкісну платівку 1922 року дослідниця привезла в Україну із США. У Вінниці її експонують вперше.

"Зараз в Україні таких платівок лише дві: у моїй приватній колекції та у мого колеги Анатолія Паладійчука із Кам’янця-Подільського", — зазначила дослідниця.

Твір Миколи Леонтовича був записаний Українським національним хором під орудою Олександра Кошиця у студії нью-йоркської рекордингової компанії Brunswick за тиждень до історичної прем’єри українців у Карнегі-хол.

"Саме в такий спосіб українська пісня розпочала своє турне не лише концертними залами Америки, але й увійшла до світового репертуару звукозаписів, лишаючи нам сьогодні можливість почути оригінальний спів Українського хору з Нью-Йорку у 1922 році", — пояснила Тіна Пересунько.

Крім того, вінничани матимуть змогу почути лекцію "Щедрик проти "русского міра". Тіна Пересунько розкаже про намагання росіян привласнити твір Миколи Леонтовича у Нью-Йорку та боротьбу "русского міра" за душу Пітера Вільговського й інші маловідомі сторінки біографії нью-йоркського диригента.

Також вінничани дізнаються про виконання "Щедрика" на Бродвеї у мюзиклі Джорджа Гершвіна, про маловідому англомовну версію "Щедрика", яка з’явилася у США за кілька років до Carol of the Bells, про історію першого американського фільму, номінованого на премію "Оскар" за найкращий звук, у якому "Щедрик" лунав українською мовою та як після позиціонування у США колядки Carol of the Bells, як "російської народної пісні", українська еміграція намагалася повернути "Щедрику" українську ідентичність.

Також після показу платівки відбудеться концерт-реконструкція "Прилетіла ластівочка". Вперше у Вінниці буде відтворено прем’єрний концерт Українського хору Олександра Кошиця у Карнегі-хол, а також прозвучать латиноамериканські твори, що стали хітами гастролей "мистецької сотні УНР" у країнах Південної Америки.

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