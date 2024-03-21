На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють у передачі прикордоннику хабаря, аби той пропустив його до Молдови.

Про це 21 березня повідомили у Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

За даними слідства, житель Авангардівської громади запропонував прикордоннику дві тисячі доларів за те, щоб той дозволив йому та його знайомим безперешкодно потрапити до Молдови поза межами пунктів пропуску. Про цю пропозицію охоронець кордону повідомив свого керівника.

Гроші, які передав чоловік прикордоннику. Фото: ГУ НП в Одеській області

Чоловіка затримали під час передачі грошей прикордоннику. Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести заставу у розмірі 242 тисячі гривень.

Підозрюваному загрожує увʼязнення на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без цього.

Авторка: Наталя Гаврилова

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