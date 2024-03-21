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Начальник Держпраці у Житомирі, якого підозрюють у хабарництві, звільнився з посади: що відомо
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Начальник Держпраці у Житомирі, якого підозрюють у хабарництві, звільнився з посади: що відомо

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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці, начальник
Затримання начальника одного з міжрегіональних управлінь Держпраці. Фото: Офіс Генпрокурора України

Начальник Центрально-Західного міжрегіонального управління Держпраці Віталій Подорожній, якого підозрюють в отриманні хабаря у пів мільйона гривень, звільнився з посади.

Інформацію про це опублікувало видання Житомир.info.

У Єдиному державному реєстрі декларацій від 20 березня 2024 року є зареєстровна декларація Віталія Подорожнього, яка подається при звільненні.

У декларації Віталій Подорожній вказав, що за період з 1 січня по 20 лютого за своїм основним місцем роботи отримав 89 403 гривні.

Як повідомляло Суспільне, на сайті Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці в розділі Керівництво у графі "начальник" станом на 22 лютого 2024 року було зазначено лише номер телефону без імені та прізвища.

Начальник Держпраці у Житомирі, якого підозрюють у хабарництві, звільнився з посади: що відомо
Скрин розділу "Керівництво". сайт Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

Кореспонденти Суспільного зателефонували Віталію Подорожньому, однак станом на шосту годину вечора 21 березня його телефон був не в мережі.

Як раніше повідомляло Суспільне, начальника Держпраці у Житомирі, якого підозрюють у хабарництві, випустили під заставу у 757 тисяч гривень. Суд не підтримав клопотання про відсторонення підозрюваного від посади.

Що відомо про справу Віталія Подорожнього

У ході справи, викладеному в ухвалі Святошинського районного суду міста Києва, вказано, що задля отримання хабаря підозрюваний вступив у злочинну змову з начальником управління інспекційної діяльності у Житомирській області. Залучивши посередників, підозрюваний ініціював позапланову перевірку одного з підприємств Житомирщини.

За версією слідства, підозрюваний сказав, що для того, аби позитивно закрити позапланову перевірку, підприємству треба буде укласти договір на постачання будівельних матеріалів з однією з фірм, про яку він скаже. Після чого треба перерахувати 500 тисяч гривень як оплату за вищевказаним договором. Відмова укласти такий договір матиме негативні наслідки для підприємства, зокрема, в частині проходження перевірки.

480 тисяч гривень підприємство, яке перевіряли, перерахувало 8 лютого 2024 року. Того ж дня начальника Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці затримали та повідомили про підозру у вчиненні правопорушення за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

9 лютого йому вручили письмове повідомлення про підозру. Також цього дня слідчий суддя Святошинського районного суду Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою упродовж 60 днів у Київському слідчому ізоляторі з можливістю внесення застави у розмірі 757 тисяч гривень. Заставу було внесено, у зв`язку з чим підозрюваного звільнили з-під варти.

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