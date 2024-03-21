Начальник Центрально-Західного міжрегіонального управління Держпраці Віталій Подорожній, якого підозрюють в отриманні хабаря у пів мільйона гривень, звільнився з посади.
Інформацію про це опублікувало видання Житомир.info.
У Єдиному державному реєстрі декларацій від 20 березня 2024 року є зареєстровна декларація Віталія Подорожнього, яка подається при звільненні.
У декларації Віталій Подорожній вказав, що за період з 1 січня по 20 лютого за своїм основним місцем роботи отримав 89 403 гривні.
Як повідомляло Суспільне, на сайті Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці в розділі Керівництво у графі "начальник" станом на 22 лютого 2024 року було зазначено лише номер телефону без імені та прізвища.
Кореспонденти Суспільного зателефонували Віталію Подорожньому, однак станом на шосту годину вечора 21 березня його телефон був не в мережі.
Як раніше повідомляло Суспільне, начальника Держпраці у Житомирі, якого підозрюють у хабарництві, випустили під заставу у 757 тисяч гривень. Суд не підтримав клопотання про відсторонення підозрюваного від посади.
Що відомо про справу Віталія Подорожнього
У ході справи, викладеному в ухвалі Святошинського районного суду міста Києва, вказано, що задля отримання хабаря підозрюваний вступив у злочинну змову з начальником управління інспекційної діяльності у Житомирській області. Залучивши посередників, підозрюваний ініціював позапланову перевірку одного з підприємств Житомирщини.
За версією слідства, підозрюваний сказав, що для того, аби позитивно закрити позапланову перевірку, підприємству треба буде укласти договір на постачання будівельних матеріалів з однією з фірм, про яку він скаже. Після чого треба перерахувати 500 тисяч гривень як оплату за вищевказаним договором. Відмова укласти такий договір матиме негативні наслідки для підприємства, зокрема, в частині проходження перевірки.
480 тисяч гривень підприємство, яке перевіряли, перерахувало 8 лютого 2024 року. Того ж дня начальника Центрально-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці затримали та повідомили про підозру у вчиненні правопорушення за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.
9 лютого йому вручили письмове повідомлення про підозру. Також цього дня слідчий суддя Святошинського районного суду Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою упродовж 60 днів у Київському слідчому ізоляторі з можливістю внесення застави у розмірі 757 тисяч гривень. Заставу було внесено, у зв`язку з чим підозрюваного звільнили з-під варти.
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