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Експерм'єра Азарова та його помічницю судитимуть за держзраду і виправдання агресії РФ
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Експерм'єра Азарова та його помічницю судитимуть за держзраду і виправдання агресії РФ

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Судитимуть експрем'єра Азарова і його помічницю за інформаційні диверсії проти України
Судитимуть експрем'єра Азарова і його помічницю за інформаційні диверсії проти України. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

До суду скерований обвинувальний акт щодо колишнього прем'єр-міністра та його помічниці. Їм інкримінують публічні заклики до захоплення державної влади в Україні, посягання на її територіальну цілісність і виправдовування збройної агресії Росії. Колишнього главу уряду судитимуть ще й за статтею про держзраду.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, колишній прем'єр України Микола Азаров, виїхавши до Росії, створив Telegram-канал. Там він розміщував антиукраїнські дописи і російську пропаганду. Канал адміністрували дві помічниці експрем'єра. Одна з них обіймала посаду начальниці одного з відділів у столичній райдержадміністрації. Її справа вже перебуває на розгляді суду.

Інша помічниця — колишня співробітниця цієї ж РДА, яка на даний час виїхала на територію РФ. Обидві жінки разом координували інформаційну пропагандистську діяльність Азарова в соцмережах, поширювали його антиукраїнські інтерв'ю та коментарі російським ЗМІ. Вони не припинили працювати на ексурядовця навіть після повномасштабного вторгнення Росії.

За даними правоохоронців, медіаресурс експрем'єра координували спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та її дискредитації на міжнародній арені.

Судові психолого-лінгвістичні експертизи опублікованих матеріалів підтверджують факти протиправної діяльності фігурантів.

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно Азарова та його помічниці, яка перебуває в Росії. Інша помічниця перебуває під вартою в Києві з жовтня 2023 року.

Фігурантів судитимуть за кількома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Колишнього прем’єра звинувачують ще й у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Азарову загрожує до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі, його помічниці — до 10 років ув'язнення.

Що відомо про розслідування держзради Азарова

Микола Азаров обіймав посаду прем'єр-міністра України з 11 березня 2010 року по 28 січня 2014 року. Його син Олексій Азаров був народним депутатом Верховної Ради VII скликання.

Після Євромайдану Азаров утік до Австрії. Згодом уряди Австрії й Швейцарії оголосили про арешт його активів з метою запобігання ризику незаконного привласнення фінансових активів української держави. У 2015-му МЗС України анулювало дипломатичний паспорт Азарова.

Азаров перебував в санкційному списку з 2014 року за розкрадання державних коштів України або зловживання службовим становищем, але у березні 2020 року ЄС зняв санкції щодо Азарова.

У вересні 2018-го повідомлялось, що Азарова підозрюють у заволодінні в "співучасті з учасниками злочинної організації Януковича скрапленим газом загальною вартістю близько 2,2 мільярда гривень". А у жовтні 2018-му ГПУ повідомила про підозру Азарову та його сину в одержанні хабаря у сумі понад 140 млн грн за призначення на посаду в Кабмін першого віцепрем'єр-міністра.

28 січня 2021 року Державне бюро розслідувань оголосило про підозру у державній зраді колишньому президенту-втікачу Віктору Януковичу за підписання "Харківських угод" у 2010 році на користь Росії.

12 березня 2021 року СБУ почала розслідування та відкрила кримінальне провадження щодо службових осіб органів державної влади за фактом державної зради у період з 2008 по 2010 роки.

19 грудня 2022 року ДБР у взаємодії з Офісом генерального прокурора завершили спеціальне досудове розслідування за підозрою колишніх президента Віктора Януковича та прем’єр-міністра України Миколи Азарова у вчиненні державної зради.

У жовтні 2023 року СБУ повідомила про нову підозру експрем'єру Азарову у державній зраді, а також викрила в Києві його помічницю, яка готувала для тексти виступів для росЗМІ.

У січні 2024 року скерували до суду справу експрем'єра Азарова за звинуваченням його в інформаційній діяльності на користь РФ.

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