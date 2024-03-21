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Верховна Рада підтримала передачу повноважень Запорізької обласної ради до ЗОВА на період воєнного стану
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Верховна Рада підтримала передачу повноважень Запорізької обласної ради до ЗОВА на період воєнного стану

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ВР підтримала передачу повноважень обласної ради до ЗОВА на період воєнного стану
Голосування за рішення щодо передачі повноважень Запорізької обласної ради ЗОВА, 21.03.2024. Facebook/ Микола Лукашук

Народні депутати Верховної ради України підтримали передачу повноважень Запорізької облради до Запорізької обласної військової адміністрації на період воєнного стану.

За постанову проголосували 236 парламентарів, повідомив сьогодні, 21 березня, у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. Також інформацію про це оприлюднив на своїй Facebook-сторінці голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Моя колега пʼять разів збирала сесію. Пʼять разів. На жаль, кворуму жодного разу не було. В Запорізькій облраді сім фракцій і 84 депутати. Зокрема, й ті політичні сили, які представлені в Парламенті", — зазначив у пості Микола Лукашук.

Згодом очільник ЗОВА Іван Федоров зазначив, що вдячний президенту України та кожному народному депутату, кожній фракції ВР за обʼєднану позицію, яка розв'язує багато проблем нашої прифронтової області.:

"Відсьогодні та до кінця воєнного стану цими питаннями буде опікуватися Запорізька обласна військова адміністрація. Гучні заяви щодо розпуску Запорізької обласної ради — це відверта маніпуляція. Повноваження обласної ради будуть автоматично поновлені по завершенню воєнного стану. Апарат обласної ради продовжує працювати, але в новому, більш інтенсивному форматі".

Пізніше голова Запорізької облради Олена Жук подякувала депутатам та працівникам держустанови за роки співпраці та запевнила, що виконавчий апарат обласної ради працюватиме й надалі:

"Я впевнена, що професіоналізм та досвід роботи працівників виконавчого апарату будуть корисними у розв'язанні нагальних питань мешканців Запорізької області...Протягом двох років війни ми змогли вистояти – це спільна робота, яка вимагала і вимагає надзвичайних зусиль. Ми і надалі будемо спільно працювати в інтересах жителів Запорізької області".

Суспільне звернулося за коментарем до правознавця Дениса Штабовенка з питанням щодо термінів, коли відповідне рішення народних депутатів набере чинності. Він пояснив, що у такому випадку підпис президента не потрібний:

"Відповідно до закону Про правовий режим воєнного стану Верховна рада приймає саме постанову, то відповідно до регламенту діяльності ВР, а саме стаття 138, підписує проєкт постанови голова Верховної ради, потім апарат його передає до оприлюднення в газеті “Голос України” та у відомостях Верховної ради і в день публікації постанова набирає сил".

Напередодні депутат Запорізької обласної ради звертався до Верховної ради з проханням не допустити "фактичне руйнування" найвищого представницького органу регіону.

Раніше Суспільне повідомляло, що 4 березня 2024 року Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав й передав на розгляд депутатів проект Постанови № 9118 ініційований президентом України ще торік 17 березня. У разі схвалення цієї Постанови до закінчення війни виконувати роботу облради буде обласна військова адміністрація на чолі з Іваном Федоровим.

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