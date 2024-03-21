Росіяни обстріляли фермерське господарство в прикордонній громаді Чернігівщини

Внаслідок російських обстрілів 20 березня, зазнало пошкоджень фермерське господарство в одному з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області у своєму каналі в Telegram.
"Внаслідок вибухів господарські споруди та майстерні зазнали пошкоджень. Люди не постраждали", — йдеться в повідомленні.
Обстріляне росіянами фермерське господарство в Новгород-Сіверському районі. ФОТО: Поліція Чернігівської області
Наслідки ворожих атак документують поліцейські Новгород-Сіверського райвідділу поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
Обстріляне росіянами фермерське господарство в Новгород-Сіверському районі. ФОТО: Поліція Чернігівської області
Нагадаємо, росіяни обстріляли 20 березня дві прикордонні громади Чернігівщини — Семенівську та Сновську. Під обстрілами опинилися шість сіл. Прикордонники зафіксували 38 вибухів.
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