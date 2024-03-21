На Дніпропетровщині відкрили перший рекрутинговий центр ЗСУ. У ньому майбутні військовослужбовці можуть дізнатися про актуальні вакансії та самостійно обрати бригаду. Після цього їх направляють до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Детальніше про функціонал таких центрів — читайте у матеріалі Суспільного.

У Дніпрі відкрили рекрутинговий центр Збройних сил України. Це третій подібний центр в Україні. Розташований він у ЦНАПі "Прозорий офіс".

"Наша мета — дати можливість людям знайти себе в Силах оборони країни. Прийти, поспілкуватися з рекрутерами, дізнатися які є вакансії, які є можливості, які частини, що пропонують", – каже представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Рекрутери пропонують актуальні вакансії у Силах оборони.

"Звісно – бойові посади: це оператори БПЛА, це стрілецькі якісь професії, сапери. Також багато потребують на матеріальне забезпечення: водії, ремонтники. Безліч", – каже рекрутерка Анна.

На Дніпропетровщині відкрили перший рекрутинговий центр ЗСУ. Фото: Суспільне Дніпро

У рекрутинговому центрі можна самостійно обрати бригаду та спеціалізацію. Після цього людину направляють у ТЦК.

"Дівчинка розповіла мені про вакансії, я розповів стосовно того, що я вмію, які в мене є навички. Ми подивилися декілька вакансій і якби зацікавленість є. Є розуміння, що я можу потрапити в ту частину, де служать мої знайомі", – каже місцевий житель Павло.

Міністерство оборони планує відкрити такі центри в усіх районах Дніпропетровщини.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро