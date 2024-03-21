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До 12⁰ тепла. Прогноз погоди в Івано-Франківську та області 22 березня
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До 12⁰ тепла. Прогноз погоди в Івано-Франківську та області 22 березня

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Прогноз погоди на Івано-Франківщині 22 березня
На Івано-Франківщині вночі та вранці синоптики прогнозують туман. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

22 березня на Івано-Франківщині переважатиме хмарність з проясненнями. Вдень синоптики прогнозують місцями невеликий дощ, вночі та вранці — туман.

Про це інформують на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 1-3⁰ морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 9-11⁰ тепла. По області вночі температура повітря коливатиметься від 4° морозу до 1⁰ тепла, вдень повітря прогріється до 7-12⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі прогнозують 3-8⁰ морозу, вдень — 1-6° тепла.

Вітер — південно-західний, 5-10 м/с. Видимість на автошляхах — 2-4 кілометри. В тумані — 100-500 метрів.

Також 22 березня у високогір'ї Івано-Франківської області прогнозують помірну сніголавинну небезпеку.

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