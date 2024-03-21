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На Кіровоградщині у Світловодській громаді пошкоджені майже 50 будинків внаслідок дронової атаки
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На Кіровоградщині у Світловодській громаді пошкоджені майже 50 будинків внаслідок дронової атаки

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дронова атака на світловодськ
Вибите скло у вікні приватного будинку внаслідок дронової атаки на Світловодськ/18 березня 2024 рік. Суспільне Кропивницький

У Світловодській громаді Кіровоградської області жителі написали майже 50 заяв про пошкоджені житлові будинки внаслідок російської дронової атаки.

Про це Суспільному розповів голова громади Андрій Маліцький. За його інформацією, нині комісія обстежила 36 помешкань.

"Наразі комісія склала акти ще не по всіх будинках, адже обстеження дворів триває. Є люди, які звертаються із заявою з незначними пошкодженнями, наприклад, коли тріснуло скло на одному вікні. Однак ми їх теж вносимо у нашу статистику".

Виплачувати людям компенсації планують в рамках програми "Турбота". Тепер за її фінансування повинні проголосувати депутати.

"Два дні тому у нас розпочалась сесія, сьогодні плануємо її продовжити і з міського бюджету виділити на "Турботу" один мільйон гривень. Це сума передбачена із запасом, щоб, у разі повторення подібних випадків, у нас була програма та гроші на виплату компенсацій людям".

Що відомо про дронову атаку

Проти ночі 18 березня місто Світловодськ атакували російські дрони. Були удари по об'єктах промисловості, навколо пошкодило житлові будинки, люди не травмувалися.

Перед цим о 23:42 міський голова Андрій Маліцький написав, що громада перебуває під ударом "шахедів". О 00:18 доповнив, що наближаються ще дві групи "шахедів". Також два дрони ще летіло о 01:00.

Повітряна тривога в Кіровоградській області тривала майже три години — з 22:26 до 01:16

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