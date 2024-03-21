В Дніпровському районі Запоріжжя фахівці Державної екологічної інспекції Південного округу виявили витік каналізаційних стоків, що призвів до псування ґрунту площею близько 100 м².

Про це сьогодні, 21 березня, повідомили в Державній екологічній інспекції Південного округу.

"Реагуючи на звернення громадян щодо витоку каналізаційних стоків з колектора в Дніпровському районі фахівцями Державної екологічної інспекції Південного округу оперативно обстежено зазначену територію", — йдеться в повідомленні.

Місце витоку каналізаційних вод. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

В ході обстеження, екоінспектори виявили псування земельних ресурсів внаслідок розливу зворотних вод по рельєфу місцевості орієнтовною площею близько 100 м²:

Забруднення землі поблизу витоку каналізації. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

Фахівці скерували листа до КП "Водоканал" Запоріжжя щодо прибуття відповідальної особи для складання адміністративного протоколу за ст. 52 КУпАП (Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель), який тягне за собою накладання штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Забруднення землі поблизу витоку каналізації. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

Також спеціалістам були відібрані проби ґрунту задля визначення можливих перевищень гранично допустимих концентрацій. В разі виявлення яких, буде проведено розрахунок шкоди завданої довкіллю.

Крім того, в момент огляду ймовірного витоку стічних вод, інспектори перевірили й інші можливі місця забруднення екосистеми:

"Потрапляння каналізаційних стоків до річки Верхня Хортиця не зафіксовано", —зазначили в Держекоінспекції.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber