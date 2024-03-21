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На Волині з мосту злетів автомобіль: у річці шукають людей
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На Волині з мосту злетів автомобіль: у річці шукають людей

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Авто злетіло у річку Турія в Ковелі
Авто, яке злетіло у річку Турія у Ковелі, 21 березня 2024. скрін з відео ДСНС Волині

Вранці, 21 березня з мосту на вулиці Фабричній у Ковелі у воду злетів легковий автомобіль.

На місці події працювали рятувальники та дістали "жигулі" з річки Турія, розповів Суспільному речник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Волині Володимир Нестеров.

З його слів, водолази обстежують дно водойми у пошуках людей, які могли бути у машині. Станом на 13:00 пошукові роботи тривають.

На місці події працювали 12 рятувальників, залучили два автомобілі та човен.

Як розповіла Суспільному інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, вранці від власника автомобіля надійшла заява про те, що машину вкрали. Наразі правоохоронці встановлюють хто саме це зробив та за яких обставин машина опинилася у воді. Поліції також невідомо, чи були на момент потрапляння машини у воду там люди.

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