НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Російська армія завдала ракетного удару по передмістю Херсона: правоохоронці відкрили кримінальне провадження
АвіаударОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Російська армія завдала ракетного удару по передмістю Херсона: правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Обстріли Херсона, ракетний удар, Зимівник, руїни дитячого садка
Дитячий садок у Зимівнику поблизу Херсона після ракетного удару російських військ, 20 березня 2024 року. Фото: Херсонська МВА/Telegram

Прокурори задокументували наслідки ракетного удару по передмістю Херсона. Армія РФ увечері 20 березня атакувала Зимівник ймовірно протикорабельною ракетою типу "Х-35".

Про це в Telegram повідомила прокуратура Херсонської області.

Внаслідок ракетного удару у селищі зруйнований дитячий садок, пошкоджені близько 10 будинків, нежитлові приміщення, йдеться в дописі.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, повідомили в прокуратурі.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російська армія минулої доби обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 17 приватних будинків, навчальний заклад, адмінбудівля, дитячий садок. Поранені четверо людей.

Що відомо про обстріли Херсонщини 20 березня 2024 року

Військові РФ у передмісті Херсона, на дорозі між Садовим та Антонівкою, обстріляли автівки з цивільними. За попередньою інформацією, загинули двоє чоловіків.

Внаслідок обстрілу РФ середмістя Херсона поранена жінка. У неї діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Російські військові обстріляли Берислав. До лікарні з контузією доправили місцеву жительку.

Армія РФ вкотре атакувала Херсонщину дронами — скинули вибухівку на дві автівки в Осокорівці Нововоронцовської громади. Загиблих та поранених немає

Російські військові вдарили по селу Козацьке на Херсонщині. Поранена жінка, її ушпиталили.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Масована атака на Україну, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Наслідки авіаудару по Козачій Лопані на Харківщині, 20 березня 2024 року
Близько четвертої ранку росіяни скинули два КАБи на Козачу Лопань на Харківщині: поранений чоловік
ДСНС, КАБ, Вовчанська громада
РФ вдарила керованою авіабомбою по пожежній частині Вовчанської громади: поранений водій
удар по вовчанську що відомо
РФ вдарила по Вовчанську КАБами: поранений чоловік
Липці, ліцей, авіаудар
РФ скинула керовані авіабомби по Липцях під Харковом: пошкоджені будинки та ліцей
На початок