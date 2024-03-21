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Жителька Одещини, яка інформувала росіян про розташування ЗСУ та об'єктів інфраструктури, отримала вирок
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Жителька Одещини, яка інформувала росіян про розташування ЗСУ та об'єктів інфраструктури, отримала вирок

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Засуджена жителька Чорноморська
Жителька Чорноморська, яку засудили за співпрацю з росіянами. Фото: Одеська обласна прокуратура

Жительку Чорноморська засудили до восьми років увʼязнення за передачу росіянам інформації про дислокацію сил та засобів ЗСУ.

Про це 21 березня повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

У суді прокурори довели, що з липня по серпень 2023 року жінка передавала співробітнику розвідки РФ інформацію про розташування ЗСУ на території Чорноморська, а також про наявність військовослужбовців в окремих адміністративних будівлях на території області. Також вона відстежувала переміщення військових літаків.

"Зібрані дані поплічниця ворога надсилала через месенджер Telegram разом із позначками на скріншотах "Google Maps". Зловмисниця передала окупантам електронні координати щонайменше девʼяти військових об’єктів", — йдеться у повідомленні.

У СБУ додали, що серед того, що передала жінка, були укріпрайони Сил оборони, фортифікаційні споруди й локації залізничного сполучення.

Жительку Чорноморська затримали у серпні 2023 року на етапі підготовки до чергової передачі зібраних розвідданих. Її визнали винною за ч. 3 ст. 114-2Несанкціоноване поширення представникам держави-агресора інформації про розташування Збройних Сил України. Кримінального кодексу України. Під час судового засідання вона визнала свою вину.

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