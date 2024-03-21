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Спортсмени з Дніпра вибороли п'ять медалей на чемпіонаті України з фігурного катання
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Спортсмени з Дніпра вибороли п'ять медалей на чемпіонаті України з фігурного катання

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фігуристи, змагання
Виступ пари дніпровських фігуристів Вероніки Нагорної та Вадима Галярети на чемпіонаті України. Фото: управління спорту міста Дніпро/Facebook

Вихованці спортивної школи з зимових видів спорту з Дніпра на чемпіонаті України з фігурного катання на ковзанах серед юніорів вибороли нагороди різного ґатунку.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці управління спорту міста.

Чемпіонами стали Софія Ришмина, пара Вероніка Нагорна і Вадим Галярета. Срібна медаль у Варвари Парасочки, бронзова — у Христини Галярети.

Тренери-викладачі спортсменів — Лілія Батутіна, В`ячеслав Ткаченко і Анна Хниченкова. Хореограф — Надія Явір.

Змагання проходили у місті Богуслав (Київська область) з 13 по 16 березня.

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