Вихованці спортивної школи з зимових видів спорту з Дніпра на чемпіонаті України з фігурного катання на ковзанах серед юніорів вибороли нагороди різного ґатунку.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці управління спорту міста.
Чемпіонами стали Софія Ришмина, пара Вероніка Нагорна і Вадим Галярета. Срібна медаль у Варвари Парасочки, бронзова — у Христини Галярети.
Тренери-викладачі спортсменів — Лілія Батутіна, В`ячеслав Ткаченко і Анна Хниченкова. Хореограф — Надія Явір.
Змагання проходили у місті Богуслав (Київська область) з 13 по 16 березня.
Читати ще
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро