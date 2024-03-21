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"Він — сіренька мишка", — керівник КП "Ревна" про підозрюваного у держзраді працівника з прикордоння Чернігівщини
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"Він — сіренька мишка", — керівник КП "Ревна" про підозрюваного у держзраді працівника з прикордоння Чернігівщини

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Затримання підозрюваного у держзраді жителя прикордоння Чернігівщини
Затримання підозрюваного у держзраді жителя прикордоння Чернігівщини. СБУ

У комунальному підприємстві "Ревна" у прикордонній Семенівці на Чернігівщині були здивовані оголошенню підозри у держзраді одному з їхніх працівників, який нібито відстежував розташування укріпрайонів, опорних блокпостів та районного ТЦК та СП на півночі області.

Про це у коментарі Суспільному розповів керівник підприємства Володимир Субота.

"Сіренька мишка він – так скажемо. Випивати — він точно не випивав ніколи. Чи він фотографував? Ніхто до нього не придивлявся, мабуть, крадькома фотографував те, що треба було йому, але ж хто там його бачив. Всі у шоці були (коли дізнались, що він нібито агент ФСБ, – ред.)", — каже Субота.

Чи пов’язані попередні прильоти по території підприємства з діяльністю цього чоловіка, директор підприємства не знає. За його словами, у "Ревні" чоловік працював близько 10 років.

"Він був оператором на очисних спорудах. Затримали його тиждень чи півтора тому вдома, конкретної дати я не знаю".

Субота каже, що до колективу з боку правоохоронців поки питань не було.

Проросійських настроїв чи виправдовування російської агресії від чоловіка на роботі не чули, каже директор.

"Ніхто про це на роботі не казав, уже б хлопці мені розповіли – точно. Нічого такого, я ж кажу, сіра мишка, щось ходив, робив, особливо ні з ким не спілкувався, сам по собі. Навіть, мабуть, і рідні про його дії не знають. Він жив з дідом і бабою, які його виховали", — зазначив Субота.
Один зі скриншотів листування жителя прикордоння, якого підозрюють в держзраді, та представника російського ФСБ
Один зі скриншотів листування жителя прикордоння та представника російського ФСБ. Управління СБ України в Чернігівській області

Нагадаємо, що затриманий чоловік нібито для збору даних об’їжджав на велосипеді місцевість та приховано фотографував локації Сил оборони. Також чоловік намагався виявити орієнтовні локації зенітно-ракетних комплексів української ППО. Отримані дані він мав передати росіянам через месенджер у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості.

Як повідомляє Чернігівська обласна прокуратура, підозрюваний — 43-річний житель Новгород-Сіверського району. Зібрані дані він надсилав через Telegram разом із позначками на скриншотах Google Maps.

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