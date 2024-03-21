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Кримські партизани виявили місце розташування техніки окупантів в Сімферопольському районі
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Кримські партизани виявили місце розташування техніки окупантів в Сімферопольському районі

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партизани, атеш
Партизани встановили розташування військових та техніки РФ в Сімферопольському районі. Фото: Telegram/Атеш

Партизани руху "Атеш" провели розвідку в окупованому селищі Гвардійське Сімферопольського району та зафіксували місце розташування російських військових та техніки.

Про це йдеться у Telegram-каналі військово-патріотичного руху.

Зазначається, що партизани продовжують розвідувати пункти дислокації російської армії у Сімферопольському районі.

"Нам стало відомо, що в районі автостанції, що по вулиці Леніна, розташовані близько 11 військових вантажівок. Також за нашою інформацією на території розміщені гаубиці 122 калібру, типу Д-20 або Д-30", — йдеться у повідомленні.

Підпілля наголосило, що це черговий доказ того, що російська армія розміщує військову техніку та особовий склад на території об'єктів транспортної інфраструктури для того, щоб надалі звинуватити Сили оборони України в ударах по цивільних об'єктах.

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