Роланд Цебер став новим депутатом Закарпатської обласної ради

Роланд Цебер 21 березня прийняв присягу депутата Закарпатської обласної ради.
Його представили на засіданні 14-ї сесії облради.
Він замінив обраного від політичної партії "Слуга народу" депутата Олексія Іванчо, який склав повноваження під час сесії 21 грудня 2023 року.
Що відомо про Роланда Цебера
У 2020 році політик балотувався до Закарпатської обласної ради від партії "Слуга народу", проте його не обрали.
Згідно з даними сайту "YouControl", він є засновником двох компаній та керівником громадської організації "Народна платформа розвитку та допомоги".
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