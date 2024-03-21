У Святошинському районі Києва всі відповідальні служби працюють на місцях падіння уламків російських ракет після масованої атаки військ РФ 21 березня. Для мешканців пошкоджених будинків відкрили кілька пунктів допомоги.

Про це інформує Святошинська райдержадміністрація на своїй сторінці у Facebook.

У Святошинському районі через атаку пошкоджені школа та дитсадок. У житловому масиві Академмістечко у кількох багатоповерхівках вибиті вікна. Нині в районі діють пункти підтримки:

у дитсадку №463 (вул. Академіка Доброхотова, 24а);

2 пункти від Червоного Хреста (у дворі просп. Академіка Палладіна, 24).

Постраждалі внаслідок атаки мешканці району можуть звернутися по допомогу за телефонами:

095 188 06 93 – оперативний черговий Святошинської РДА;

050 412 67 11 – приймальня КП "Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" (для закриття пошкоджених вікон);

097 003 93 67, 093 800 76 71 – для отримання психологічної допомоги.

У КМДА раніше нагадали, що власники пошкодженого внаслідок обстрілів нерухомого майна після обстрілу РФ 21 березня можуть отримати допомогу від міста.

Що відомо про нову ракетну атаку військ РФ по Києву та області

У ніч на 21 березня 2024 року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили над Київщиною усі повітряні цілі — 2 балістичні і 29 крилатих ракет, повідомили у повітряних силах ЗСУ.

У Києві внаслідок ракетної атаки у трьох районах пошкоджена інфраструктура: житлові будинки, 6 закладів освіти, складські будівлі та авто. Постраждали 13 людей, чотирьох госпіталізували.

На Київщині внаслідок ракетної атаки Росії постраждали четверо людей, уламки збитих ракет пошкодили приватні будинки. Обійшлося без жертв.