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ДТП із загиблими і травмованими на Дніпропетровщині: водію маршрутки повідомили про підозру
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ДТП із загиблими і травмованими на Дніпропетровщині: водію маршрутки повідомили про підозру

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аварія, маршрутка, загиблі
Поблизу місця ДТП, Новомосковський район, Дніпропетровщина. Суспільне Дніпро

Водію мікроавтобуса, за участі якого сталася аварія на трасі у Новомосковському районі Дніпропетровщини 17 березня 2024 року, повідомили про підозру.

Про це йдеться на сайті обласної прокуратури.

За даними слідства, 17 березня 2024 року водій маршрутного таксі "Mercedes-Benz Sprinter", рухаючись по автодорозі М-30 у Новомосковському районі та перевозячи пасажирів, допустив порушення правил дорожнього руху. Він вирішив здійснити маневр випередження вантажного авто та не впорався з керуванням, внаслідок чого мікроавтобус злетів у кювет та перекинувся.

У результаті аварії п’ятеро людей загинули, дванадцять – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та госпіталізовані до лікарні.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Що відомо про ДТП на трасі

  • 17 березня на трасі Дніпро — Павлоград на Дніпропетровщині сталася ДТП з маршрутним таксі, загинули 5 людей. Ще 12 пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження різного ступеня.
  • Аварія сталася вдень біля села Піщанка у Новомосковському районі. Маршрутна автівка Mercedes-benz Дніпро — Слов'янськ перевозила пасажирів.
  • За попередніми даними, 61-річний водій маршрутного таксі не впорався з керуванням. Маршрутка перекинулася.
  • Пізніше з інформації поліції стало відомо, що за фактом смертельного ДТП відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху). Винуватцеві загрожує ув'язнення від п'яти до десяти років.

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