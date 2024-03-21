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"Повна модернізація під швидку". Волонтери на Донеччині отримали нове авто для евакуації хворих та поранених
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"Повна модернізація під швидку". Волонтери на Донеччині отримали нове авто для евакуації хворих та поранених

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Волонтери із Краматорська отримали від благодійників автівку для евакуації. Машина обладнана як "швидка" та дозволить вивозити хворих та поранених з прифронтових населених пунктів Донеччини.

Автівку пригнали з Нової Зеландії, щоб працювати на Донеччині, розповів волонтер з Польщі Анджей.

"Це Mercedes Sprinter з повною модернізацією під швидку допомогу. Можемо евакуювати людей з Донеччини в Дніпро, Харків. У нас є місце для двох лежачих та для лікаря, медсестри. Швидка обладнана всім, що потрібно для перевезення людей", — розказав Анджей.

автівка волонтери евакуація поранених прифронтові населені пункти благодійний фонд "Всі поруч" Краматорськ Донецька область
Автівка для евакуації поранених людей з прифронтових населених пунктів, Краматорськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

автівка волонтери евакуація поранених прифронтові населені пункти благодійний фонд "Всі поруч" Краматорськ Донецька область
Автівка для евакуації поранених людей з прифронтових населених пунктів, Краматорськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Ця автівка може перевозити двох людей.

"Швидка оснащена кисневим балоном, висмоктувач, тонометр, полу автоматичні ноші, є медичні розхідники, які нами використовуються. Дуже багато місця й вона виконує функцію домедичної допомоги, або евакуації людей, яким це потрібно", — розповіла волонтерка Світлана.

автівка волонтери евакуація поранених прифронтові населені пункти благодійний фонд "Всі поруч" Краматорськ Донецька область
Волонтерка благодійного фонду "Всі поруч" Світлана, Краматорськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами співзасновника благодійного фонду "Всі поруч" Ваге Маміконяна, багато людей як повертаються, так і виїжджають з прифронтових населених пунктів Донеччини, то вирішили долучитись до евакуації.

"Ми в цьому році вирішили трохи, розширити нашу роботу, волонтерську діяльність з цивільними. Багато людей, як і повертаються, так і виїжджають з інших громад Донеччини. Згадую, як люди з Бахмута сказали, що в Бахмуті вони останній день евакуювались. І з речей особистих, тільки дві сумки було. Вони сказали: краще евакуюватись вчасно, щоб багато речей можна було врятувати", — розповів Ваге Маміконян.

автівка волонтери евакуація поранених прифронтові населені пункти благодійний фонд "Всі поруч" Краматорськ Донецька область
Співзасновник благодійного фонду "Всі поруч" Ваге Мамікорян, Краматорськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Волонтери благодійного фонду "Всі Поруч" допомагають військовим та цивільним із 2014 року. Новою автівкою перевозять людей до лікарень та евакуюють з прифронтових населених пунктів.

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