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Збитки на понад 16 млн. грн: директору нацпарку на Волині оголосили підозру
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Збитки на понад 16 млн. грн: директору нацпарку на Волині оголосили підозру

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Директора Цуманської Пущі підозрюють в незаконній рубці дерев на 16,5 мільйона гривень
Директору Цуманської Пущі оголосили підозру. Служба безпеки у Волинській області

Директору Ківерцівського Національного Природного парку "Цуманська пуща" оголосили підозру за двома статтями кримінального кодексу. Йдеться про незаконну порубку дерев у заповідній зоні і перевищення службових повноважень.

За даними Держбюро розслідувань України, збитки від діяльності директора становлять 16,5 мільйонів гривень. У справі є ще один підозрюваний — власник місцевого деревообробного підприємства.

Збитки на понад 16 млн. грн: директору нацпарку на Волині оголосили підозру
Слідчі дії на території нацпарку Цуманська Пуща. Служба безпеки у Волинській області

Як встановили слідчі, у липні 2023 року в одному з урочищ парку були проведені незаконні рубки. Там знайшли залишки 48 зрубаних дубів віком понад 165 років та ще 42 дерева інших порід.

Нині уся деревина арештована, її передали Національному агентству України з питань розшуку активів (АРМА).

Цуманська Пуща — директору нацпарку на Волині оголосили підозру в незаконній рубці дерев
Деревина, вилучена на деревообробному підприємстві на Волині в серпні 2023 року. Служба безпеки у Волинській області

Як додали в Службі безпеки України у Волинській області, керівник нацпарку спеціально відправив працівників лісгоспу на облаштування екологічної стежки в іншу місцевість. У цей час представники деревообробної фірми незаконно вирубали дерева у природно-заповідному фонді.

Директору нацпарку Цуманська Пуща оголосили підозру через незаконну рубку дерев
Деревина, яка за даними слідства, ьула незаконнотзрубана у Цуманській Пущі. Служба безпеки у Волинській області

За незаконну рубкуч. 4 ст. 246 КК України дерев у заповідній зоні керівнику "Цуманської Пущі" і власнику деревообробного підприємства загрожує покарання у вигляді позбавлення воді на строк до 7 років.

Санкція статті про перевищення службових повноваженьч. 3 ст. 365 КК України, підозру за якою оголосили очільнику нацпарку, передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі слідчі готуються клопотання про відсторонення директора від займаної посади та обрання обом підозрюваним запобіжного заходу.

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