Збитки на понад 16 млн. грн: директору нацпарку на Волині оголосили підозру

Директору Ківерцівського Національного Природного парку "Цуманська пуща" оголосили підозру за двома статтями кримінального кодексу. Йдеться про незаконну порубку дерев у заповідній зоні і перевищення службових повноважень.

За даними Держбюро розслідувань України, збитки від діяльності директора становлять 16,5 мільйонів гривень. У справі є ще один підозрюваний — власник місцевого деревообробного підприємства.

Слідчі дії на території нацпарку Цуманська Пуща. Служба безпеки у Волинській області

Як встановили слідчі, у липні 2023 року в одному з урочищ парку були проведені незаконні рубки. Там знайшли залишки 48 зрубаних дубів віком понад 165 років та ще 42 дерева інших порід.

Нині уся деревина арештована, її передали Національному агентству України з питань розшуку активів (АРМА).

Деревина, вилучена на деревообробному підприємстві на Волині в серпні 2023 року. Служба безпеки у Волинській області

Як додали в Службі безпеки України у Волинській області, керівник нацпарку спеціально відправив працівників лісгоспу на облаштування екологічної стежки в іншу місцевість. У цей час представники деревообробної фірми незаконно вирубали дерева у природно-заповідному фонді.

Деревина, яка за даними слідства, ьула незаконнотзрубана у Цуманській Пущі. Служба безпеки у Волинській області

За незаконну рубку дерев у заповідній зоні керівнику "Цуманської Пущі" і власнику деревообробного підприємства загрожує покарання у вигляді позбавлення воді на строк до 7 років.

Санкція статті про перевищення службових повноважень, підозру за якою оголосили очільнику нацпарку, передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі слідчі готуються клопотання про відсторонення директора від займаної посади та обрання обом підозрюваним запобіжного заходу.

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