Правоохоронці відкрили кримінальну справу проти львівського волонтера Кирила Тарана. Чоловіка звинувачують в ухиленні від призову через те, що він не з'явився за повісткою на медкомісію. Менш ніж тиждень тому його силою затримали представники ТЦК на вулиці.

Як повідомили на Facebook-сторінці Оперативного командування "Захід", 17 березня Кирилу Тарану в присутності адвокатів вручили повістку для проходження військово-лікарської комісії. Він мав прийти на обстеження 20 березня 2024 року. Львів'янин не з'явився у визначений термін та не повідомив про поважні причини неявки.

"Щодо військовозобов’язаного громадянина Кирила Тарана відкрито справу за 336 статею Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період", — йдеться у повідомленні.

Тепер волонтеру загрожує від трьох до п’яти років ув'язнення.

Що відомо про затримання представниками ТЦК волонтера Кирила Тарана

У суботу, 16 березня, дружина волонтера Віолетта Таран оприлюднила відео затримання. На ньому можна побачити, як п'ятеро працівників ТЦК схопили Кирила Тарана на вулиці та силоміць заштовхали у мікроавтобус. За словами жінки, повістки при цьому не вручали.

Згодом Кирила Тарана привезли до Шевченківського РТЦК та СП. Віолетта Таран додає, що під ранок вже був готовий наказ про мобілізацію її чоловіка. Після чого волонтера відправили до військової частини на полігон у Рівне.

Омбудсман Дмитро Лубінець засудив дії представників ТЦК. Посадовець заявив, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування — це неприпустимо в демократичному суспільстві.

Кирилу Тарану вирішили призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласний ТЦК ухвалюватиме рішення.

У Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що волонтер Кирило Таран відмовився пред'явити представникам ТЦК військово-облікові документи та проходити ВЛК, а крім того провокував військових на конфлікт.