Депутатка Чернігівської міськради від фракції "Рідний дім" Юлія Лобачова вказала у свої декларації, що вона володіє двома компаніями Ricca Sposa (салони весільних суконь) в США та Естонії, квартирою та житловим будинком, має готівку у гривні та валюті, а також має дохід від підприємницької діяльності в майже чотири мільйони гривень.

Про це йдеться у її декларації за 2022 рік в єдиному державному реєстрі декларацій, яку вона подала на початку 2024 року. Декларація за 2023 рік має бути опублікована пізніше в цьому році. Більше про деклароване майно та гроші Юлії Лобачової — читайте далі.

Земельні ділянки та нерухомість

Лобачова володіє квартирою у Чернігові на 70,8 м2, житловим будинком у селі Макишин на 23 м2 та земельною ділянкою на 2 200 м2, а також земельною ділянкою у Вознесенському на 990 м2. Орендує депутатка нежитлове приміщення на 235 м2 у Новоселівці.

Тарас Молочко, з яким Лобачова спільно проживає, але не перебуває у шлюбі, орендує нежитлове приміщення на 53 м2.

Інше право користування на житловий будинок у 230 м2 та земельну ділянку у 2 500 м2 у селі Кам'яна Чернівецької області має Лобачова зі своїм громадянським чоловіком, а також дітьми.

Автомобілі та корпоративні права

У безоплатному користуванні Юлії Лобачової два автомобілі: Volvo XC90 2016 року випуску, який належить Миколі Лобачову, та Hyundai Sonata 2014 року випуску, який належить Олені Молочко.

Юлія Лобачова володіє двома компаніями Ricca Sposa Inc в США та Ricca Sposa OU в Естонії. Також вона має права на знаки для товарів і послуг Love is та Ricca Sposa.

Доходи, заощадження та зобов'язання

Юлія Лобачова зареєструвала доходи від підприємницької діяльності на майже 3,9 мільйона гривень, соцвиплати — 9 460 гривень, дохід виплачений самозайнятій людині — 1 000 гривень, допомогу застрахованій людині — 6 500 гривень, дохід виплачений самозайнятій людині — 407 200 гривень, благодійну допомогу — 39 960 гривень, інший дохід від "ПриватБанку" — 596 гривень, неустойка від "Нової Пошти" — 1 646 гривень.

Тарас Молочко відзвітувався про отримання зарплати на посаді голови Новгород-Сіверській РДА (звільнили з посади 14 березня 2022 року під час активних бойових дій на Чернігівщині, — ред.) — 87 021 гривня та дохід від підприємницької діяльності — 1 375 368 гривень.

В готівці депутатка тримає 30 000 доларів США, 180 000 гривень та 30 000 євро.

Тарас Молочко позичив Олексію Тарасову 298 320 гривень.

На банківських рахунках Лобачова тримає 10 069 гривень, 6 000 євро та п'ять російських рублів. Водночас Тарас Молочко тримає в банку 485 гривень та 26 доларів США.

Також Лобачова має заборгованість по кредитному ліміту у 235 973 гривень та взяла позику у 131 000 гривень.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.