Іноземцю, якого підозрюють у торгівлі людьми, обрали запобіжний захід

Іноземцю, якого підозрюють у вербуванні українок та переправлянні їх до країн Азії з метою сексуальної експлуатації, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 1 211 200 гривень застави.
Про це Суспільному повідомила речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.
За її словами, іноземця затримали на початку тижня у пункті пропуску "Косино" при спробі вивезти молоду дівчину з Ужгорода за кордон для надання сексуальних послуг.
"Чоловік проживав на Закарпатті й вербував місцевих жительок, схиляючи поїхати до країн Азії. Він використовував їх скрутне матеріальне становище та обіцяв безпечну та високооплачувану роботу у Королівстві Камбоджа. Підозрюваний гарантував їм оплачуваний переліт, гідні умови проживання і "порядних клієнтів". Натомість дівчата мали надати йому свої фото, особисті дані та копії документів", — розповіла речниця.
Раніше підозрюваному повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 ККТоргівля людьми. України. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суспільне намагається отримати коментар підозрюваного, щоб дізнатися деталі ситуації.
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