НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зміни у складі Київради: склали мандати ексначальник метро Брагінський та ще один обранець від "Удару"
ДЕПУТАТПОЛІТИКАМЕТРОКМДАРегіони

Зміни у складі Київради: склали мандати ексначальник метро Брагінський та ще один обранець від "Удару"

Доповнено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Віктор Брагніський та Ілля Кушнір склали мандати депутатів Київради
Віктор Брагінський. Фото: Facebook/Віктор Брагінський

Двоє депутатів із фракції "Удар" у Київській міській раді склали свої депутатські повноваження. Це — Віктор Брагінський та Ілля Кушнір. Перший майже 10 років очолював КП "Київський метрополітен" і звільнився після журналістського розслідування.

Про те, що Кушнір і Брагінський написали заяви про складення мандатів, оголосили на пленарному засіданні Київради у четвер, 21 березня. Депутати підтримали ці рішення.

Про очікувані зміни у складі Київради раніше написав у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко. Він додав, що діяльність Віктора Брагінського на посаді керівника "Київського метрополітену" перевірять правоохоронні органи.

Ілля Кушнір склав мандат, бо часто пропускав засідання Київради, пояснив Кличко.

В іншому дописі Кличко поінформував про кадрові зміни у керівництві КП "Київпастранс". За його словами, звільнився директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко і буде звільнений директор з виробництва Павло Кирилюк. Уже найближчими днями буде призначений виконувач обов'язків директора КП "Київпастранс", зазначив міський голова.

Що відомо про Віктора Брагінського

Віктор Брагінський — депутат Київради від партії "Удар" Віталія Кличка. Входив до постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

У поле зору громадського руху "Чесно" посадовець потрапив ще у 2020 році. Тоді спостерігачі ОПОРИ фіксували, що Брагінський під час підготовки до місцевих виборів використовував метрополітен як передвиборчу агітацію для себе та своїх однопартійців.

14 березня 2024 року журналісти редакції Bihus.info оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що Брагінський не задекларував майно на суму понад 50 мільйонів гривень. Згодом вийшла й ще одна частина розслідування, де журналісти розповіли про підозрілі тендери київської підземки на сотні мільйонів гривень з фірмами з оточення тепер уже колишнього директора Віктора Брагінського.

Міський голова Віталій Кличко заявив, що відсторонить очільника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського після виходу розслідування Bihus Info. Депутатка Київради Кулеба зазначила, що він перебуває на лікарняному. Сам Брагінський розслідування не коментував. А згодом заявив, що за своєю ініціативою написав заяву про відставку.

20 березня 2024 року на сайті КМДА оприлюднили розпорядження про звільнення Брагінського з посади начальника КП "Київський метрополітен".

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Масована атака на Україну, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Політик Роланд Цебер став новим депутатом Закарпатської обласної ради
Роланд Цебер став новим депутатом Закарпатської обласної ради
декомунізація, деколонізація, перейменування, села
Чисті Лужі в Чисті Луки: комітет ВР підтримав перейменування деяких населених пунктів на Чернігівщині
затримання сбу, депутат чигиринської міськради
Підтримував зв'язок з соратником Медведчука: затримали депутата місцевої ради з Черкащини
Фото: Суспільне Чернівці
У Чернівцях попрощалися з українським політиком Геннадієм Москалем
На початок