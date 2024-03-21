Двоє депутатів із фракції "Удар" у Київській міській раді склали свої депутатські повноваження. Це — Віктор Брагінський та Ілля Кушнір. Перший майже 10 років очолював КП "Київський метрополітен" і звільнився після журналістського розслідування.

Про те, що Кушнір і Брагінський написали заяви про складення мандатів, оголосили на пленарному засіданні Київради у четвер, 21 березня. Депутати підтримали ці рішення.

Про очікувані зміни у складі Київради раніше написав у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко. Він додав, що діяльність Віктора Брагінського на посаді керівника "Київського метрополітену" перевірять правоохоронні органи.

Ілля Кушнір склав мандат, бо часто пропускав засідання Київради, пояснив Кличко.

В іншому дописі Кличко поінформував про кадрові зміни у керівництві КП "Київпастранс". За його словами, звільнився директор "Київпастрансу" Дмитро Левченко і буде звільнений директор з виробництва Павло Кирилюк. Уже найближчими днями буде призначений виконувач обов'язків директора КП "Київпастранс", зазначив міський голова.

Що відомо про Віктора Брагінського

Віктор Брагінський — депутат Київради від партії "Удар" Віталія Кличка. Входив до постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

У поле зору громадського руху "Чесно" посадовець потрапив ще у 2020 році. Тоді спостерігачі ОПОРИ фіксували, що Брагінський під час підготовки до місцевих виборів використовував метрополітен як передвиборчу агітацію для себе та своїх однопартійців.

14 березня 2024 року журналісти редакції Bihus.info оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що Брагінський не задекларував майно на суму понад 50 мільйонів гривень. Згодом вийшла й ще одна частина розслідування, де журналісти розповіли про підозрілі тендери київської підземки на сотні мільйонів гривень з фірмами з оточення тепер уже колишнього директора Віктора Брагінського.

Міський голова Віталій Кличко заявив, що відсторонить очільника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського після виходу розслідування Bihus Info. Депутатка Київради Кулеба зазначила, що він перебуває на лікарняному. Сам Брагінський розслідування не коментував. А згодом заявив, що за своєю ініціативою написав заяву про відставку.

20 березня 2024 року на сайті КМДА оприлюднили розпорядження про звільнення Брагінського з посади начальника КП "Київський метрополітен".