46-річний Роман Шепель разом із колегами та керівництвом оглядають будівлю, напівзруйновану влучанням ракети РФ 20 березня. За попередніми оцінками, типографія, де останні дев'ять років працював харків'янин, знищена.

Підприємство розташовувалося на першому поверсі лівого крила. Роман Шепель розповідає: у момент удару вдень 20 березня був на робочому місці.

"Близько 13-ї години стався великий вибух. Йшла дуже сильна вакуумна хвиля по вухах. Мабуть, і зараз там в мене, як то кажуть, мушля, "море шумить". Вибігли — зайнялося це все", — згадує вцілілий.

В один "прекрасний" момент лишився всього, що було: роботи, заробітку. Живі лишилися, дякувати Богу за це

Роман Шепель живе на Салтівці. Каже: це його врятувало, не відчував паніки: "Я все це бачив з перших днів. У мене немає балкону, вікон".

Я все життя вважав себе людиною сильною, морально стійкою, але в мене вчора був зрив. Мені телефонували багато знайомих, які теж працюють в типографіях: "Що ти, Ромчик, як ти?". Мене в якийсь момент прорвало. Я вчора й плакав

Що відомо про ракетний удар по Холодногірському району Харкова 20 березня

Близько 13 години 20 березня армія Росії завдала удару по Харкову. Влучання сталося у будівлю в Холодногірському районі, де розташовувалася типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції.

Загалом пожежа охопила 10 тисяч кв. м, її гасили 180 працівників ДСНС за допомогою 38 одиниць спецтехніки, розповів речник служби Євген Василенко.

Станом на 14:30 21 березня пожежники ліквідують тління будівлі, також тривають пошуково-рятувальні роботи. За попередніми даними, серед п'ятьох загиблих внаслідок удару — двох жінок і трьох чоловіків — можуть бути люди, які нині вважаються зниклими безвісти, триває ідентифікація тіл. За даними обласної прокуратури, поранень зазнали десять цивільних.

22 березня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими.

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