У 2024 році окупанти планують завершити роботи з будівництва швидкісної дороги з Краснодара до тимчасово окупованого Криму.

Про це в інтерв'ю газеті "Ведомости" повідомив віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін.

"У 2024 році побудуємо повноцінну швидкісну дорогу від Краснодара через Темрюк до Кримського мосту. Потім, у нас є так зване Азовське кільце — понад 2 тисячі кілометрів по периметру моря через Крим, Таганрог і Краснодарський край", — сказав він.

Раніше віце-прем'єр РФ повідомляв, що дорогу до Криму тимчасово окупованими регіонам України уздовж Азовського узбережжя відремонтували. Окупанти стверджують, що в окупованих Херсонській і Запорізькій областях оновили близько 200 км автотраси.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook