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Цього року окупанти планують завершити будівництво швидкісної дороги з Краснодара до окупованого Криму
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Цього року окупанти планують завершити будівництво швидкісної дороги з Краснодара до окупованого Криму

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дорога, траса, автомагістраль
Дорога. Ілюстративне фото. Pixabay

У 2024 році окупанти планують завершити роботи з будівництва швидкісної дороги з Краснодара до тимчасово окупованого Криму.

Про це в інтерв'ю газеті "Ведомости" повідомив віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін.

"У 2024 році побудуємо повноцінну швидкісну дорогу від Краснодара через Темрюк до Кримського мосту. Потім, у нас є так зване Азовське кільце — понад 2 тисячі кілометрів по периметру моря через Крим, Таганрог і Краснодарський край", — сказав він.

Раніше віце-прем'єр РФ повідомляв, що дорогу до Криму тимчасово окупованими регіонам України уздовж Азовського узбережжя відремонтували. Окупанти стверджують, що в окупованих Херсонській і Запорізькій областях оновили близько 200 км автотраси.

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