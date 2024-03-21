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На Житомирщині судитимуть аграріїв за привласнення понад шести мільйонів гривень з бюджету
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На Житомирщині судитимуть аграріїв за привласнення понад шести мільйонів гривень з бюджету

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житомир, поліція, агрофірма, директор, бюджет, кримінал, 21 березня 2024 рік
Житомирщина, 2020 рік. Головне управління Нацполіції у Житомирській області

На Житомирщині завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт проти двох директорів агрофірм та приватного підприємця у привласненні 6,5 мільйонів гривень. Схему заволодіння грошима реалізували через вирощування горіхового саду.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції у Житомирській області Вікторія Дубовик.

За її словами, двоє керівників агропідприємств та один приватний підприємець незаконно отримали велику суму грошей у вигляді дотації від держави. Їх обман полягав у тому, що вони отримували компенсацію з державного бюджету за створення горіхового саду.

"Восени 2020 року 41-річний директор агропідприємства з Баранівки вирішив шахрайським шляхом отримати кошти з державної програми "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників". Він залучив до цієї афери свого 74-річного колегу з Чернівців та 23-річного земляка", — сказала Вікторія Дбовик.

На Житомирщині судитимуть аграріїв за привласнення понад шести мільйонів гривень з бюджету
Житомирщина, 2020 рік. Головне управління Нацполіції у Житомирській області

За інформацією речниці поліції, фермери підробили документи про покупку-продаж саджанців горіхів і про виконані роботи їх спільником з посадки дерев. Але насправді дерева вже росли на Звягельщині.

"Спільники надали неправдиву інформацію до відповідної комісії та отримали часткове відшкодування витрат з державного бюджету. Після цього баранівський аграрій легалізував гроші через ряд фіктивних фінансових операцій. Отримані кошти спільники використали для особистих потреб", — розповіла речниця поліції.

На Житомирщині судитимуть аграріїв за привласнення понад шести мільйонів гривень з бюджету
Житомирщина, 2020 рік. Головне управління Нацполіції у Житомирській області

Зі слів Вікторії Дубовик, усім трьом учасникам злочинної групи інкриміновано привласнення, розтрата або заволодіння майна через зловживання службовим становищем згідно з частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Крім того, обидва аграрії обвинувачуються у службовому підробленні згідно з частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, а молодший з них також у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, згідно з частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством, цим чоловікам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років і позбавити права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також з конфіскацією їх майна.

На Житомирщині судитимуть аграріїв за привласнення понад шести мільйонів гривень з бюджету
Житомирщина, 2020 рік. Головне управління Нацполіції у Житомирській області

Раніше Суспільне повідомляло, що на Житомирщині підозрюють двох директорів агрофірм та приватного підприємця у привласненні 6,5 мільйонів гривень в рамках державної програми "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників".

На Житомирщині судитимуть аграріїв за привласнення понад шести мільйонів гривень з бюджету
Житомирщина, 2020 рік. Головне управління Нацполіції у Житомирській області

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