Для бібліотеки на Кіровоградщині, що згоріла, збирають книжки з усієї області

Для бібліотеки у селі Цвітне Олександрівської громади Кропивницького району Кіровоградської області збирають книжки з усього регіону. Книгозбірня згоріла разом з усім майном Будинку культури на початку березня. Бібліотеку відвідували майже 400 читачів.

Про це Суспільному розповіла староста села Яна Просяник. У селі живуть майже 500 людей. "Бібліотека була дієва, сучасна. Ми виграли грант на купівлю комп'ютерного класу, який там розташували. Там був інтернет, і дітки приходили займались, і дорослі. Бібліотека була на високому рівні, одна з найвідвідуваніших у громаді".

Після пожежі до громади почали надсилати книжки з усього регіону, говорить Яна Просяник: "І не тільки. З Києва прислав Микола Дорожко. Він уродженець нашого села, викладає в університеті. Бібліотеки обласні, зокрема бібліотека імені Чижевського, департамент культури й туризму, просто люди з Новгородки надіслали – дуже приємно, що люди з нами діляться".

Завдяки таким надходженням у бібліотеці вже нараховують до тисячі книжок. Якщо хтось хоче долучитись до благодійності у такий спосіб, староста говорить, будуть вдячні за посилки, які можна направляти за адресою: село Цвітне, вулиця Миру, 28 – це адреса сільської ради, або контактувати зі старостою села.

У Будинку культури, що згорів, також діяли гуртки: сольного та вокального співу (і дорослий і дитячий), театральний, художнього читання (і дорослий, і дитячий), скандинавської ходи. Всього їх відвідували до 70 людей. Нині й бібліотека, і гуртки працюватимуть у місцевій школі, говорить Яна Просяник: "Косметично відремонтуємо там деякі кімнати. Також думаємо над тим, як дістати музичні інструменти, музичне обладнання, облаштувати залу для проведення масових заходів".

Про відновлення будівлі поки не йдеться. У сільраді готують запити до селищної ради на виділення грошей, поки що готують для цього матеріали.

За словами старости, висновків про причини пожежі від рятувальників поки не отримали.