Жителя Куп'янська, який під час окупації міста став поліцейським, засудили до 12 років ув'язнення за фактом колабораційної діяльності. За даними прокуратури, чоловік конвоював незаконно затриманих місцевих, серед яких були учасники АТО/ООС та громадяни з українською позицією, котрих потім піддавали тортурам.

Вирок 20 березня ухвалив Червонозаводський районний суд Харкова, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, 46-річний місцевий житель добровільно співпрацював з окупаційною владою та обійняв посаду "водія-поліцейського групи конвойної служби Управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області".

Під час "працевлаштування" засуджений серед всіх документів надав "пояснення", де вказав інформацію та адресу знайомого йому учасника АТО. Надалі чоловік відповідав за пропускний режим на блокпостах, зокрема, перевіряв документи на автівки.

"Засуджений конвоював незаконно затриманих громадян, серед яких були учасники АТО/ООС, проукраїнськи налаштовані громадяни. Надалі "поліцейський" доставляв людей до ізолятора тимчасового тримання, де їх незаконно утримували та піддавали тортурам", — сказано у повідомленні.

Чоловіка заочно засудили до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 12 років та з конфіскацією майна.

За даними прокуратури, перед деокупацією Харківщини засуджений втік на територію РФ, де перебуває й нині, його оголошено у розшук. Строк відбуття покарання почнуть рахувати з моменту його фактичного затримання. Нині триває строк на апеляційне оскарження вироку.

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